Wie Jenas kleinste Grundschule den Bereich zum Toben verdoppeln konnte

Jena. Freude über größeren Pausenhof an der Evangelischen Grundschule Jena

Freude in der kleinsten Grundschule Jenas, der Evangelischen Grundschule in der Frauengasse: Am Wochenende konnten den 35 Schülerinnen und Schülern ein auf das Doppelte vergrößerter Schulhof übergeben werden. Vorausgegangen waren mehrere Arbeitseinsätze der Eltern, in denen zwischen dem bisherigen und dem neuen Pausenhofbereich ein neuer Zaun gesetzt wurde.

Möglich wurde die von Kindern und Eltern gewünschte Erweiterung, weil der Vermieter, GW Immobilien, einen zusätzlichen Parkstreifen überließ. Schulleiterin Elisabeth Hornstein freut sich: „Der Platz erweitert die Möglichkeiten für die Kinder deutlich. Eine neue AG für Spiel und Bewegung ist bereits am Start.“ Das Gebäude in der Frauengasse ist ein Zwischenquartier bis zum Umzug in ein endgültiges Schuldomizil. Aktuell können noch ein Schüler in die Klassen 1 und 2 sowie zwei Schüler als Quereinsteiger in die Klassen 3 und 4 aufgenommen werden. Ein fünfköpfiges Team sorgt für die pädagogische Betreuung.

Die Schule wirkt am Freitag, 10. November, 17 Uhr, am zentralen Martinsfest in der Stadtkirche mit.