Wie manche Jenaer unter dem Corona-Virus leiden

In den China-Büros von Jenoptik und Analytik Jena dürften in letzter Zeit einige Plätze leer geblieben sein. Denn die Belegschaft hat eben noch das chinesische Neujahrsfest gefeiert. Viele Chinesen fahren in dieser Zeit in ihre Heimatdörfer und besuchen ihre Familien. Dann wurden die Feierlichkeiten verlängert und endeten erst vergangene Woche. Doch die Arbeitsplätze blieben leer. Aus demselben Grund, wegen dem schon die Feierlichkeiten zwangsverlängert wurden: Dem Coronavirus.

In Jena hat sich bislang niemand mit dem neuartigen Virus infiziert. Die hiesigen Unternehmen bekommen dessen Auswirkungen dennoch zu spüren. Wegen des neuartigen Virus arbeiteten einige Personen von zu Hause aus. „Notwendige Service- und Vertriebsschulungen finden nur online statt, die Kollegen in Vertrieb und Service sind zuhause“, sagt Ulrich Krauss, CEO der Analytik Jena.

Ein Teil der 116 chinesischen Angestellten der Jenoptik arbeitet derzeit ebenfalls im Home Office. Die Belegschaft sei wohlauf, sagt Jenoptik-Sprecherin Katrin Lauterbach. Den 129 Analytik-Mitarbeitern in Shanghai und Peking als auch deren Angehörigen geht es Krauss zufolge ebenfalls gut.

Messen verschoben, Projekte und Lieferungen verzögert

„Alle Reisen von und nach China sind bis auf weiteres abgesagt“, sagt Lauterbach, Sprecherin von Jenoptik. Darüber hinaus könne man innerhalb des Landes auch nur sehr eingeschränkt reisen. Einige Fachmessen, auf denen Jenoptik eigentlich ausstellen sollte, wurden wegen des Virus nun auf unbestimmte Zeit verschoben. Bei Analytik verzögerten sich einige Projekte, Krauss bleibt aber optimistisch: „Wir gehen davon, dass sich die Lage ab dem zweiten Quartal normalisiert und das Geschäft im Laufe des Jahres stabil wird.“ Bei der Jenoptik würde man noch keine Effekte spüren. „Letztendlich ist es eine Frage der Produktionskette. Noch läuft bei uns alles“, sagt Lauterbach.

Beim Magnetentwickler Magnet-World in Jena bemerkt man hingegen die Auswirkungen der Krankheit in China schon deutlich. „Die Produktion in China steht zu einem großen Teil still. Wir warten noch auf Lieferungen“ sagt Philipp Pünsch, der bei Magnet World für die Qualitätssicherung zuständig ist. Derzeit würde man auf Waren im Wert von rund 100.000 Euro warten. Ende kommender Woche solle wieder geliefert werden. Das Unternehmen entwickelt Magneten, die in China hergestellt werden. Zu den bekanntesten Kunden gehören unter anderem Jenoptik und die VW-Gruppe.

Studenten aus Jena konnten nicht zurück nach China

Drei Studenten der Ernst-Abbe-Hochschule, Friedemann, Thomas und Sophie, erlebten den Ausbruch des Coronavirus direkt in China. Im August waren sie dort angereist, um ihr Studium zu beenden und ein Praktikum zu machen. Über einen Blog halten sie jetzt ihre Kommilitonen und Professoren auf dem neuesten Stand. Da steht, dass sie nicht mehr in ihr Wohnheim in Shanghai, wo sie seit August gelebt haben, zückkehren dürfen. „Wann das wieder möglich sein wird, wissen wir nicht. Wir haben uns in die Notfallliste des Auswärtigen Amts eingetragen und bekommen darüber Updates“, schreiben sie in ihrem Blog. Derzeit befinden sich Thomas und Friedemann in Kambodscha und Sophie auf den Philippinen - ihnen geht es soweit gut. Wie es mit dem Studium in China weitergehen soll, wissen die drei aber noch nicht so recht.