Wie Marketing über Influencer funktioniert

Jena. Marketing Club lotet Chancen und Grenzen des Phänomens aus

Der Marketing Club Jena lädt alle Interessierten zum Austausch über Influencer-Marketing ein. Am 7. Dezember startet die Reihe „Research Insights“ mit einem Marketingthema, das sich in den vergangenen Jahren in Rekordtempo einen festen Platz im Marketing-Mix erobert hat: das Influencer Marketing. In mehreren Impulsvorträgen aus Wissenschaft und Praxis geht der Marketing Club dem Phänomen „Influencer Marketing“ auf den Grund, zeigt Chancen, Best Practises und Grenzen auf und lädt ein zur Diskussion.

Der Club hat sich Ende Dezember 2020 gegründet. Seine Mitglieder wollen dem Marketing in und um Jena eine Stimme verleihen und für einen lebhaften Diskurs über Marketingthemen sorgen.

Mittwoch, 7. Dezember, 18 Uhr, Kombinat 01 im Westbahnhofgebäude, Westbahnhofstraße 13