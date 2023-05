Wie sich der Musikunterricht bei Allegro in Jena verändert hat

Jena. Das Muttertagskonzert am Sonntag ist zugleich ein Jubiläumskonzert für die seit 30 Jahren in Jena bestehende Musikschule

Zum Muttertag gibt es für Mama im Jenaer Rathaus ein „Rosenbett“. Denn beim Muttertagskonzert der Musikschule „Allegro“ ist unter anderen eine Interpretation von „Bed of Roses“ der Rockband Bon Jovi zu hören. Ganz klar: Das Mutterbild hat sich gewandelt!

Das Konzert ist zugleich Jubiläumskonzert der Allegro Musikschule gGmbH, die ihr 30-jähriges Bestehen in Jena feiert. Die gemeinnützige Schule unterrichtet derzeit 900 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 13 Lehrer bilden als Honorarkräfte das Kollegium; die Schule in der Saalbahnhofstraße ist familiär. Eine Überraschung wird für das Konzert, das keinen Eintritt kostet, auch versprochen.

Diplom-Musikpädagogin Ines Gutsch-Walther gründete die Schule. Wurde zunächst hauptsächlich Klavier- und Keyboardunterricht erteilt, ist das Angebot schon bald auf die verschiedensten Instrumente der Tasten-, Blas- und Saiteninstrumente erweitert worden.

„Musikunterricht muss Spaß machen, aber es wird nur funktionieren, wenn man nicht ab und zu übt!“, sagt Ines Gutsch-Walther. Sie vergleicht Instrumentenunterricht mit dem Training beim Sport, wo der Übungsleiter auch hinterher ist, dass alles funktioniert. „Wir holen jeden Schüler da ab, wo er steht.“ Über die Schulgründung sagt die Schulleiterin rückblickend mit einem Augenzwinkern, dass sie damals „unfassbar unbedarft“ an die Sache rangegangen sei. Plötzlich waren Räume gefunden und schon ging es auch los.

Die Kleinsten, ab 3 Jahre, erkunden bei den „Musikzwergen“ die Welt der Musik. Mit 5 Jahren werden Instrumente im „Instrumentenkarussell“ entdeckt.

Instrumentale Anfänger und Sänger werden mit Freude an die ersten Töne herangeführt und talentierte Schüler auf Wettbewerbe oder auch ein eventuelles Studium vorbereitet. Ines Gutsch-Walther berichtet, dass in der Folge tatsächlich einige Schüler Profis wurden, also ein Studium aufnahmen, das mit Musik zu tun hat, oder sich einem Ensemble anschlossen. Ziel der Schule sei aber nicht, dass jeder es zu den New Yorker Philharmonikern schafft. Die Pandemie-Zeit setzte auch Allegro zu. Noch immer gibt es bei Blasinstrumenten in Schulen gewisse Zurückhaltung. Froh ist die Leiterin der Schule, dass viele Schüler und Eltern trotzdem beim Instrument blieben.

Besuche an Schulen

Zum festen Programm gehören auch die Besuche in den Schulen, um Kinder an die Musik heranzubringen. Dieses Programm erhält Förderung vom Freistaat. Die Kinder lieben das Ausprobieren, auch die Schulen sind happy.

Hat sich in 30 Jahren bei den unterrichteten Schülern etwas verändert? Ja, die Konkurrenz ist größer geworden. Dabei geht es nicht um andere Musikschulen, sondern um Handy und Tablet, die bei den Freizeitaktivitäten die größte Konkurrenz sind.

Für das Muttertagskonzert wurde extra ein Programm von Klassik bis Pop einstudiert. Neben Bon Jovi gibt es auch ein bekanntes Stück von Queen zu hören: „I Want to Break Free!“

Termin: Muttertagskonzert im Jenaer Rathaus: Sonntag, 14. April, 11 Uhr, Eintritt frei.