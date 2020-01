Wie Sissi unter die Räder kam

Diesen Neujahrswechsel werden Joszef und Carla Matthäus aus Unterbodnitz südlich von Jena wohl nie vergessen. Ihre Hündin „Sissi“, ein acht Jahre alter Tibetterrier, war offenbar durch die Knallerei am 31. Dezember vom Hof in Unterbodnitz ausgerissen. Wie sich später herausstellte, hatte sie eine lange und schmerzhafte Reise hinter sich.

„Wir haben uns gleich aufgemacht und alles abgesucht. Wir waren auch an den Plätzen, wo wir mit Sissi sonst immer Gassi gehen. Unsere Kleine haben wir nicht gefunden. Wir dachten, sie wird sich irgendwo versteckt haben“, sagte Joszef Matthäus (69).

Am Neujahrsmorgen war Sissi immer noch nicht zurück. „Wir haben erst beim Tierarzt in Stadtroda angerufen. Da wusste man nichts. Dann haben wir bei der Polizei angerufen. Da konnte man uns zunächst auch nichts sagen“, berichtet Carla Matthäus (67).

Ausgebüxt & angefahren

Eine halbe Stunde später aber meldete sich die Polizei zurück, um mitzuteilen, dass ein Hund angefahren und im Tierheim abgegeben worden sei – schwer verletzt. „Wir machten uns gleich auf den Weg“, sagte Joszef Matthäus.

Was war passiert? Sissi wurde am frühen Silvesterabend 150 Meter vor Meusebach von einem Auto angefahren, das aus Richtung Geisenhain unterwegs war. Der Unfallort liegt knapp sechs Kilometer entfernt vom Hof in Unterbodnitz. Der Fahrer hatte die Polizei informiert. Die wiederum erkundigte sich im benachbarten Meusebach, ob ein schwarzer Hund vermisst werde. Da fiel der Name der Familie Bergner. Peter Bergner, ein ehemaliger Jäger, der am Ortseingang von Meusebach wohnt, nahm sich schließlich des Hundes an. „Wir konnten ihn doch nicht liegen lassen. Deshalb hatte ich einen Freund angerufen, der noch nichts getrunken hatte. Dann haben wir den Hund geholt und ihn bei mir daheim an die Heizung gelegt“, sagte Bergner. Am Neujahrsmorgen gegen 9 Uhr telefonierte Bergner mit dem Tierheim. Zwei Mitarbeiterinnen holten den angefahrenen Hund dann nach Jena und brachten ihn zum Tierarzt.

„Als wir bei der Tierärztin waren und Sissi liegen sahen, sie hatte Medikamente gegen die Schmerzen bekommen, waren wir zunächst erleichtert“, sagte Joszef Matthäus. Die Unfallfolgen waren aber erheblich: Beide Vorderläufe waren gebrochen. Eine Operation war unausweichlich. Sogar Drähte und eine Titanplatte müsste man bei der OP einsetzen. Geschätzte Kosten: 1200 Euro.

Joszef Matthäus holte tief Luft. Für seine Frau gab es keinen Grund zu überlegen. „Wir konnten Sissi doch nicht einschläfern lassen!“ Am späten Donnerstag war Sissi wieder in Unterbodnitz. „Sie war noch müde“, sagte Carla Matthäus. Am Montag, 6. Januar, bellte sie zum ersten Mal wieder und machte erste Steh-Versuche.

Ihr Herrchen hatte Sissi in eine Kinderjacke gepackt. „Die hat mal unserem Enkel Ferenz gehört. Sieht bisschen aus wie Zwangsjacke. Wir wollten einfach verhindern, dass Sissi sich an den verletzten Stellen leckt und zu früh aufsteht.“

Sissi ist eine Straßenhündin, am 1. November 2011 geboren. „Ich bin Ungar. Ein Freund hatte mich angefleht, Sissi aufzunehmen. Als ich sie zum ersten Mal auf dem Arm hatte, konnte ich nicht nein sagen“, sagte der 69-Jährige.

Der aufregende Jahreswechsel soll eine Ausnahme bleiben. „Beim nächsten Silvestertag schließen wir unsere Sissi rechtzeitig weg. Die Stunden der Ungewissheit und der Angst, was mit ihr passiert sein könnte, wollen wir nicht noch mal miterleben“, sagte die 67-Jährige.

Der Tierschutzverein Saale-Holzland-Kreis als Träger des Tierheims Eisenberg hat unterdessen Fachaufsichtsbeschwerde gegen die beiden Polizisten formuliert wegen des Verdachtes der unterlassenen Hilfeleistung gegenüber dem Hund.