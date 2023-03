Wie soll die neue Schwimmhalle in Jena heißen?

Jena. Bädergesellschaft startet Namenswettbewerb. Teilnahme bis 16. April möglich. Eröffnung im Sommer.

Wie soll die neue Schwimmhalle in Lobeda-West heißen? Die Jenaer Bäder haben gemeinsam mit dem Projektteam einen öffentlichen Namenswettbewerb gestartet. Zur Auswahl stehen fünf Namen, die gemeinsam mit der Konzept- und Designagentur Samt & Seidel und der Initiative „Schwimmhalle für Jena“ entstanden sind.

Der erste Name „Freistil 47“ bezieht sich auf die unterschiedlichste Nutzung der Sportschwimmhalle: Schmetterling-, Rücken-, Brustschwimmen – alles schön und gut. Aber auf die eigenen Stärken bauen könne man am besten beim Freistilschwimmen, heißt es in einer Presseerklärung. Jeder so, wie er, sie, es am besten kann, nach dem eigenen Tempo. Die „47“ steht für die letzten beiden Ziffern der Postleitzahl von Lobeda und somit für die geografische Verortung der Sportstätte.

Der Namensvorschlag „Schwimmparadies Jena“ ist für die Menschen in Jena nahezu selbsterklärend. Er zeige die Nähe zum „Paradies“, der grünen Oase im Herzen der Stadt zwischen Stadtzentrum und Lobeda, dem größten Ortsteil der Stadt und Standort der neuen Schwimmhalle. Gleichzeitig greife er den städtischen Slogan „Du bist einfach paradiesisch“ auf und meint damit auch die neue Sportstätte für den Schwimmsport, egal ob für Hobby- oder Leistungssportler.

Der dritte Namensvorschlag „Sportschwimmhalle Jena“ ist der von Beginn an verwendete Titel für das Schwimmhallenprojekt. Schnörkellos und genau das treffend, was sich hinter der großartigen Fassade verbirgt.

Etwas Humor ist gefragt bei dem Namensvorschlag „Jenaer Becken“. „Das ,Thüringer Becken’ kann einpacken. Das hier ist nun das größte, was die Region zu bieten hat!“ Und ziemlich viel Wasser fasst die Schwimmhalle auch noch.

Auch der letzte Namensvorschlag „Fifty Meters“ greife die Größe der neuen Schwimmhalle auf. Beim Ziehen von 50 Meter langen Bahnen werde hier geklotzt und nicht gekleckert. Mit dieser Dimension sei die Schwimmhalle ein neuer Leuchtpunkt am Schwimmsporthimmel.

„Diese Schwimmhalle ist mehr als nur eine neue Sportstätte. Diese Schwimmhalle ist ein Herzensprojekt. Nicht nur für uns, die Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft als Bauherr und Projektverantwortliche, sondern für alle an der Finanzierung und am Bau Beteiligte sowie unsere Mitarbeitenden und zukünftigen Nutzer aus dem Vereins-, Breiten-, Schul- und Leistungssport“, sagt Susan Zetzmann, Geschäftsführerin der Jenaer Bäder.

Zwischen diesen fünf Namensvorschlägen kann bis zum Sonntag, 16. April, abgestimmt werden. Unter allen Abstimmenden werden zwei Freitickets für die Eröffnungsveranstaltung der Sportschwimmhalle verlost. Der genaue Termin stehe noch nicht fest, werde aber im Sommer sein.

Informationen und Teilnahmebedingungen sind online abrufbar.