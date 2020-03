Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wie St. Michael zu Jena kam

Wir finden diesen Engel an vielen Orten in Jena – an der oberen Fassade eines Markthauses, am Turm der Stadtkirche, im Fenster der Friedenskirche, über der Tür des Trauzimmers im Rathaus und sogar auf Kanaldeckeln in der Stadt. Ganz zu schweigen vom Stadtsiegel, wo der Erzengel Michael zu sehen ist. Doch warum ist eigentlich St. Michael Jenas Stadtwappen, und war das schon immer so?

Fragen, denen der Jenaer Autor und Verleger (Domino-Plan), André Nawrotzki, nachgegangen ist. In einem kleinen, handlichen Buch hat er Interessantes zur Geschichte des Jenaer Wappens zusammengetragen. Der Werdegang als Wappen reicht bis ins Jahr 1288 zurück, als erstmals der Erzengel Michael auf dem Stadtsiegel erscheint. Damit griffen die Bürger auf den Schutzpatron ihrer großen Kirche zurück. Schon der romanische Vorgängerbau der Stadtkirche soll dem Heiligen Michael gewidmet gewesen sein. Im Jahre 1515 wurde dann eine neue Michaelsfigur geschaffen. Deshalb rückte die alte Holzplastik nach außen in eine Nische am Kirchturm. Diesen alten St. Michael rettete dann der Jenaer Superintendent Leidenfrost während der Luftangriffe 1945, indem er die Figur kurzerhand mit nach Hause nahm. Noch heute ist dieser alte Erzengel im Inneren der Kirche zu bewundern, während in der Außennische seit 2002 der durch Ernemann Sander geschaffene neue bronzene Michael thront. Währenddessen verschwand der jüngere St. Michael 1875 aus der Stadtkirche, gelangte nach Österreich und von dort 1907 durch einen Tausch ins Erfurter Angermuseum, wo er sich noch heute befindet. Engel mit Löwe Doch zurück zum Michael als Stadtwappen. Der Erzengel bekam um 1450 Gesellschaft durch den Löwen der Markgrafen von Meißen. Möglicherweise, so Nawrotzki, sei dies aus Dankbarkeit der Stadt gegenüber dem Herrschergeschlecht der Wettiner geschehen, von dem Jena mit Privilegien ausgestattet worden war. Später wurde der Engel etwas zurückgedrängt im Wappen durch die Aufnahme von zwei Herrscherwappen und einer Krone, aber um 1750 trat der Engel wieder mehr in den Vordergrund. Und 1905 wurde der Erzengel zum offiziellen Stadtwappen. Auch auf dem Notgeld der 1920er Jahre tauchte das Wappen auf, ebenso auf dem Logo der Jenaer Stadtbrauerei und sogar auf der Fahrradmarke „Jenänsia-Rad“. Zu DDR-Zeiten war St. Michael als christliches Symbol nicht so gut gelitten. Als Siegel galten nur noch Hammer, Zirkel, Ehrenkranz. Erst 1990 erhielt die Stadt ihr Wappen als amtliches Siegel zurück. Endgültig offiziell wurde der Michael letztlich durch Beschluss des Jenaer Stadtrates und Genehmigung des Thüringer Hauptstaatsarchivs 1994. Das heute geltende Wappen zeigt St. Michael silber-blau bekleidet mit langen goldenen Haaren, in der rechten Hand eine Lanze ins Maul des Drachens stoßend und in der linken Hand ein goldenes Schild mit einem aufrecht stehenden schwarzen Löwen. So sind hier auch die Stadtfarben Blau-Gold-Weiß enthalten, mit denen sich ja auch der Fußballclub schmückt. All die Informationen zum Werdegang des Michael sind mit farbigen Zeichnungen und Fotos illustriert. Das quadratische Büchlein ist im Buchhandel erhältlich. André Nawrotzki, „Die Stadt des Engels – Vom Schutzpatron der Stadtkirche zum Jenaer Stadtwappen“, ISBN 978-3-9819754-6-8