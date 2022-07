In der ersten Ferienwoche fand ein Kartondesign-Workshop mit geflüchteten Kindern aus der Ukraine und SchülerInnen der Gemeinschaftsschule Wenigenjena statt. Eine kleine Ausstellung schloss das Projekt am Samstag ab.

Wie ukrainische Kinder in Jena die Welt in positiven Farben sehen

Jena. Ein Ferienworkshop in Jena begeisterte ganz plötzlich Kinder aus der Ukraine

Am Ende passierte zweierlei: Die Kinder waren stolz auf ihre Werke. Und die Eltern waren stolz auf ihre Kinder. Mit einer Ausstellung in der Gemeinschaftsschule Wenigenjena endete am Samstag ein Workshop, in dem die Teilnehmer kreativ mit Karton umgehen konnten: deutsche Kinder, aber vor allem Kinder aus der Ukraine, die mit ihrem Familien vor dem Krieg flüchteten. Wie gut, dass eine Mutter für Kuchen und Kaffee sorgte und man die Woche Revue passieren lassen konnte.

In der ersten Ferienwoche fand ein Kartondesign-Workshop mit geflüchteten Kindern aus der Ukraine und SchülerInnen der Gemeinschaftsschule Wenigenjena statt. Foto: Matthias Richter

Als Matthias Richter den Workshop vom Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler fördern lassen wollte, dachte er ganz allgemein an ein Projekt für Kinder. Dann kam der russische Angriffskrieg, dann kamen die Flüchtlinge auch nach Jena, so dass er speziell Mädchen und Jungen aus der Ukraine ansprach. Und weil am Montag einfach noch zu wenig Kinder in der Gemeinschaftsschule präsent waren, telefonierte Natascha Prokhodorska herum. Sie stammt aus der Nähe von Kiew, arbeitete für einen deutschen Autobauer als Dolmetscherin, flüchtete vor dem Krieg und lebt seit April in Jena. Im Schnitt seien es täglich zwölf Teilnehmer gewesen, sagte Matthias Richter.

Matthias Richter, 1952 in Jena geboren, machte seinen Meister als Holzspielzeugmacher, studierte Produktdesign, wohnt in Weimar und arbeitet seit 1995 in Isserstedt, wo er ein Atelier gründete und viele Workshops zu den Themen Bambus, Kreativität und Spielentwicklung anbietet.

Den Mädchen und Jungen bot sich eine vielfältige Woche: Sie bauten Skulpturen, fertigten Masken, Kostüme und Ungetüme und gestalteten Möbel und Spielobjekte. Am Donnerstag folgt ein Abstecher nach Weimar in das Bauhaus-Museum, am Freitag ging es dann darum, kleinere Architekturen zu entwerfen. „Ich war erstaunt, wie schnell die Kinder selbstständig arbeiten und wie mühelos sie kreativ werden konnten. Sie passten gut zusammen, auch wenn sie sich vorher nicht kannten“, sagt Matthias Richter.

Vieles musste natürlich übersetzt werden, was Natascha Prokhodorska meisterte. „Das war eine sehr intensive Woche. Die Kinder hätten alles am liebsten von jetzt auf gleich realisiert“, sagt sie. Und sie fügt an, dass es gut sei, die Welt einmal in positiven Farben zu sehen.

Der dritte im Bunde war in der Woche der Künstler Mario BieRende, dessen künstlerische Arbeit die die Bedeutung des Schneidens, des Einschneidens und des Ausschneidens reflektiert.