Wie werde ich Feuerwehrmann? Auszubildende starten in Jena

An der Feuerwache Süd in Göschwitz startete der sechs Monate dauernde Grundlehrgang für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst bei der Berufsfeuerwehr Jena. Begrüßt wurden die 15 Auszubildenden von Dezernent Benjamin Koppe (CDU) und Fachdienstleiter Peter Schörnig.

Unter den jungen Männern sind sechs Brandmeister-Anwärter der Stadt Jena (davon ein Notfallsanitäter, durch Stadt Jena ausgebildet), vier Brandoberinspektor-Anwärter der Berliner Feuerwehr, drei Brandmeister-Anwärter aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, ein Werkfeuerwehrmann der Total Raffinerie Leuna und ein Brandmeisteranwärter aus dem Unstrut-Hainich-Kreis. Erstmals wird die neue Laufbahnausbildungs- und Prüfungsordnung angewandt – demnach dauert die Ausbildungszeit nun 18 Monate statt bisher zwei Jahre.

100 Stunden Sport gehören dazu

Wie jedes Jahr liegen nun rund 1000 Stunden theoretische und praktische Ausbildung vor den jungen Menschen. Dazu gehören 500 Stunden Theorie wie Rechtsgrundlagen, Deutsch, Mathe, Physik, Gerätekunde, Brand- und Löschlehre, 400 Stunden praktische Ausbildung – vom Feuerwehrknoten bis zum Löschangriff, Fahrzeugkunde, technische Hilfeleistung, Atemschutzausbildung, vier Tage Ausbildungslager in Ohrdruf auf dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr, mehrere Tage Einsatzübungen an gas- und holzbefeuerten Übungshäusern der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule, der Berufsfeuerwehr Dresden und erstmals auch in der eigenen Heißbrandanlage auf dem Übungsgelände in Jena. Hinzu kommen 100 Stunden Sport und Schwimmen sowie 50 Stunden Atemschutzausbildung.

Der zuständige Dezernent Benjamin Koppe zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung des Jenaer Ausbildungsstandortes. „Es besteht ein sehr hoher Ausbildungsbedarf in Thüringen und auch bundesweit. Die guten Bedingungen in Jena haben sich schnell herumgesprochen. Besonders das Ausbildungsgelände auf dem Gebiet der TEAG bietet einzigartige Übungsvoraussetzungen. Dazu kommen die erfahrenen Ausbilder der Jenaer Berufsfeuerwehr“, sagt Koppe.