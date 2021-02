Jena. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Jena wieder über 100 gestiegen. Zwei weitere Menschen sind an der Viruserkrankung gestorben.

Wieder mehr Neuinfektionen in Jena bekannt

Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Montag 45 neue SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. 18 Personen sind gleichzeitig genesen, aktuell sind 413 aktive Fälle bekannt. 31 Menschen werden stationär versorgt, für vier wird ein schwerer Krankheitsverlauf angegeben. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog