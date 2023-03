Jasper, Pepe und Levi probieren ein Elektronik-Set aus, das Rotoren zum Abheben bringt. Wegen der besseren Flughöhe, gingen sie dazu in den Flur.

Wieder Tüftelsamstage und mehr in der Jenaer Bücherei

Jena. Die Havarie im Zwischenquartier am Carl-Zeiss-Platz 10 ist behoben. Am Sonnabend war die Bücherei ein Besucher-Magnet.

In Jena gab es am Sonnabend nicht nur Fußball, sondern auch Aktion in der im Zwischenquartier wiedereröffneten Ernst-Abbe-Bücherei. Das Haus der Bücher war bestens besucht.

Ein besonderer Familien-Magnet war der „Tüftelsamstag“ im ersten Obergeschoss. Konstruktions-, Elektronik- und Kapla-Baukästen, Kugelbahn-Sets und weitere Baukästen standen zum sofortigen Ausprobieren bereit. Besonders gut kam bei den Kindern die Vielfalt der Kästen an. Die mitreisenden Eltern kümmerten sich nach dem Experimentieren darum, dass auch jedes Teilchen wieder an seinem Platz in der Kiste lag.

Jeden Sonnabend gibt es während der Öffnungszeit von 10 bis 13 Uhr wieder die Möglichkeit, alle Baukästen auszuprobieren. Viele sind mit Anleitung selbsterklärend.

Nachdem sich in der Hauptbibliothek am Carl-Zeiss-Platz 10 im Februar ein Teil des Putzes von der Decke im Erdgeschoss gelöst hatte, war das Gebäude gründlich bautechnisch geprüft und der Schaden behoben worden. Seit dem 2. März ist die Bibliothek wieder geöffnet. Ihr neues Quartier entsteht am Engelplatz, wohin der Umzug im Herbst geplant ist.