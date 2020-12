Schon wieder gab es Zerstörungen am Skulpturenweg bei Stadtroda

Wieder Vandalen am Skulpturenweg - mit 1,5 Promille gestoppt

Wieder Beschädigung am Skulpturenweg

Erneut beschädigten Unbekannte Teile des Stadtrodaer Skulpturenweges. Dieses Mal traf es eine Sitzbank, welche unbrauchbar gemacht wurde. Darüber hinaus entwendeten die unbekannten eine Geldauffangschale, welche sich hinter einer verschlossenen Klappe an einer Skulptur befand.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 036428 - 640 entgegen.

In der Vergangenheit gab es wiederholt Vandalismus am Skulpturenweg:





Simson entwendet

Aus einer Gartenlaube in Orlamünde entwendeten Unbekannte eine nicht fahrbereite Simson. Die Täter verschafften sich Zutritt zum umfriedeten Gartengrundstück und öffneten gewaltsam die Tür zur Gartenhütte. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Briefkästen aufgebrochen

Am Sonntagmittag teilte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mit, dass vier Briefkästen in einem Wohnhaus in der Jenaer Löbderstraße aufgebrochen wurden. Unbekannte verschafften sich Zutritt zum Hausflur und öffneten gewaltsam mit einem Hebelwerkzeug die Briefkästen. Ob aus diesen etwas entwendet wurde, ist aktuell noch nicht bekannt.

Berauscht Auto gefahren

Am Sonntagvormittag kontrollierten Beamte der Polizei in Jena einen 64-jährigen Fahrer eines Suzuki. Dabei stellten Sie Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Daraufhin erfolgte ein Atemalkoholtest, welcher Wert von 1,51 Promille erbrachte. Eine Blutentnahme im Krankenhaus sowie die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge.

Baucontainer aufgebrochen

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum umfriedeten Gelände einer Baustelle in Jena-Lobeda. Hier brachen diese den Baucontainer auf und entwendeten mehrere Gegenstände. Das genaue Beutegut konnte vor Ort noch nicht benannte werden. Festgestellt wurde die Tat am Sonntag kurz nach 9 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 - 810 entgegen.