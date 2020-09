Meinung: Willkommen, Normalität?

Natürlich haben wir uns nach so einem Wochenende gesehnt: Vom Composé-Festival über Ausstellungseröffnungen bis hin zu Konzerten unter freiem Himmel, wir können uns wieder entscheiden! Mit dem Schulalltag kehrt scheinbar trotz Corona auch ein Stück Normalität zurück. Scheinbar deshalb, weil mit dem Einhalten der Abstandsregeln und dem Tragen eines Mundschutzes manifest wird, dass nichts normal ist. Zumal die Zahl der aktiven Fälle steigt, wenn auch langsam. Dass die Veranstaltungsbranche immer noch am Abgrund steht, bleibt trotzdem eine traurige Realität.

Dennoch, auch für uns Journalisten ist ein planbares Wochenende in den vergangenen Monaten die Ausnahme gewesen, schreiben wir doch häufig genug über Menschen, die etwas bewegen. Mit dem Lockdown aber begann das Sommerloch vielleicht schon im April.

Rückkehr zum Normalzustand? Der Wunsch danach bewog vor genau einer Woche viele Menschen, auf die Straße zu gehen. Ein bizarre Mischung aus Corona-Leugnern, Irrlichtern und Rechten, über die ausreichend geschrieben wurde.

Dass die Bürger für Thüringen – ein Verein mit Sitz in Ilmenau – auf die Demonstration reagierte, wäre in Jena eigentlich nicht erwähnenswert. Allerdings steckt viel Jena in dem Bürgerbündnis: von der ersten Vorsitzenden, die von Hause Wissenschaftlerin ist, erfolgreich ein Unternehmen führt und im Landtag sitzt, über den Generalsekretär, den den Wahlkampf des Oberbürgermeisters managte, bis hin zur Pressesprecherin, eine Jenenserin. In die Irrlichter-Kategorie gehört zumindest jene Stellungnahme des Vorstandes vom Dienstag, in der Demonstranten in Berlin verglichen werden mit den Bürgern in Minsk. Man nehme sein verbrieftes Recht auf Freiheit und demokratische Teilhabe wahr und gehe dafür auf die Straße.

Da damit ein Diktator mit einer demokratisch gewählten Regierung auf eine Stufe gestellt wird, macht aus wenigen Zeilen einer Presseerklärung einen gewöhnungsbedürftigen und auch infamen Unsinn.