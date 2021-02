Der Schneeberg wächst: Am Jenzigweg in Jena-Ost lagert der Kommunalservice den vom Winterdienst abtransportierten Schnee ab.

Jena. Die Kritik reißt nicht ab. Kommunalservice-Werkleiter sieht sich in Erklärungszwang.

Winterdienst in Jena: Entsorger von Enttäuschungen

Beim Kommunalservice Jena (KSJ) laufen seit dem Wintereinbruch die Drähte heiß. Die Kritik am Winterdienst reißt nicht ab. Doch in vielen Fällen liege die Verantwortung gar nicht bei KSJ. „Wir kommen uns so vor, als seien wir auch Entsorger von Enttäuschungen – nicht nur für Schnee und Eis“, sagt KSJ-Werkleiter Uwe Feige.