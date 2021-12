Winterpause für Baustelle in der Dornburger Straße in Jena

Jena. Vollsperrung in Jena Nord erst wieder Mitte Januar

Die Arbeiten an der Jena-Wasser-Baustelle in der Dornburger Straße werden über den Jahreswechsel unterbrochen. So kann der Abschnitt zwischen Schützenhofstraße und Friedrich-Wolf-Straße von Mittwoch an wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Abhängig von der Witterung werden die Tiefbauarbeiten nach Angaben des Zweckverbandes frühestens ab 17. Januar 2022 – dann erneut unter Vollsperrung – fortgesetzt.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Um für die Zeit der Winterpause die Befahrbarkeit zu gewährleisten, wurden die Kanalgräben provisorisch verschlossen. Im kommenden Jahr werden dann die noch verbleibenden Arbeiten am Mischwasserkanal, am Trinkwasser- und Gasleitungsnetz ausgeführt. Auch sind noch Elektroleitungen und Leerrohre für Informationstechnik zu verlegen. Abhängig von der Witterung wird die Baumaßnahme noch bis Frühjahr 2022 andauern.

Eine Übersicht über alle aktuellen Baustellen: www.stadtwerke-jena-netze.de/baustellen