Winzerlaer Stadtteilzeitung in Zukunft nur noch digital?

Jena. Das Team des Stadtteilbüros hofft auf eine rege Teilnahme an einer Umfrage.

In Zeiten steigender Preise für Rohstoffe und hinsichtlich der Frage, wie man schonend mit Ressourcen umgehen sollte, denkt man im Stadtteilbüro Winzerla über die Stadtteilzeitung nach. Aktuell wird sie klassisch auf Papier den Haushalten zur Verfügung gestellt, teilt Markus Meß vom Stadtteilbüro mit. Aufgrund gestiegener Preise erscheint sie seit diesem Jahr nur noch mit vier statt sechs Seiten.

„Nun wollen wir für die Zukunft erfragen, ob es den Menschen wichtig ist, auf Papier zu lesen, oder ob auch im digitalen Format gelesen würde“, so Meß. Um dieser Fragen etwas gezielter nachzugehen, wollen Florian Pleil, Praktikant der Abbe-Hochschule im Stadtteilbüro, unterstützt von Ariane Grobecker vom Thinka-Projekt in Winzerla, eine Befragung starten.

Sie werden am 13. März von 13.30 bis 16.30 Uhr und am 14. März von 9.30 bis 13.30 Uhr am Flößerbrunnen in Winzerla stehen und bitten um Auskünfte. Außerdem sind sie am 20. März von 13.30 bis 16.30 Uhr und am 21. März, 9.30 bis 13.30 Uhr, nahe der Haltestelle Oßmaritzer Straße. Teilnahme auch unter: www.soscisurvey.de/winzerla2023.