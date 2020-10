„Wir forsten auf“: Thüringische Landeszeitung pflanzt 750 Bäume zum 75. Geburtstag

Die TLZ überraschte am Dienstag die Jenaer Innenstadt mit einer Guerilla-Aktion.

Jena. Außergewöhnliche Aktion mit hunderten Bäumen und Street-Art am Jenaer Holzmarkt.

Zum Jubiläum verteilt die TLZ Geschenke: Anlässlich ihres 75. Geburtstags, den die Thüringische Landeszeitung am 23. September feierte, spendet die FUNKE-Zeitung im Rahmen der Aktion „Wir forsten auf“ nun 750 Bäume. Die Setzlinge werden am 21. November bei einer großen Leseraktion in Jena eingepflanzt.

Guerilla-Aktion auf dem Jenaer Holzmarkt

Zur Ankündigung überraschte die TLZ heute die Jenaer Innenstadt mit einer Guerilla-Aktion. Auf dem Holzmarkt lag plötzlich ein überdimensional großes Tablet, aus dem eine Eiche emporwächst. Das Riesen-Tablet ist das Werk der Street-Art-Künstlerin Frederike Wouters alias FreddArt.

Die Besucher konnten sich mit dem dreidimensionalen Motiv samt hunderten Baumsetzlingen fotografieren, wurden zur Pflanzaktion eingeladen und erhielten Samenpostkarten als kleines Präsent.

Das Spezial zu 75 Jahre TLZ finden Sie hier

„Die Leute sind begeistert von der Aktion und zeigen großes Interesse an unserer digitalen Tageszeitung“, freut sich TLZ-Chefredakteur Nils R. Kawig. „Wir sind stolz darauf, mit der Spende von 750 Bäumen unseren Teil zum Erfolg der Aktion ‚Wir forsten auf‘ sowie zum Erhalt der Thüringer Wälder beizutragen. Außerdem sensibilisieren wir unsere Leser damit zusätzlich für die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz.“

Ein Bau für jedes neue E-Paper-Abo

Die FUNKE-Medien in Thüringen haben die Aktion „Wir forsten auf“ am 1. Oktober ins Leben gerufen. Die Thüringer Allgemeine (TA), die Ostthüringer Zeitung (OTZ) und eben die TLZ pflanzen seitdem in Kooperation mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) einen Baum für jedes neue E-Paper-Abo und Urlaubs-E-Paper.

Darüber hinaus werden die Leserinnen und Leser dazu aufgerufen, auch freiwillig in beliebiger Höhe zu spenden. Alle Informationen zu Aktion „Wir forsten auf“ sowie der aktuelle Spendenstand sind auch auf den Aktionsseiten von TA, OTZ und TLZ zu finden.

Zur Aufforst-Aktion geht es hier