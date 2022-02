„Wir haben große Angst um Freunde, Partner und Kinder“

Der Jenaer Tschernobylverein hat Anfang dieses Jahres noch Hilfsgüter in das weißrussische Koselje gebracht. Jetzt sorgt man sich um das Schicksal der Menschen, die nur 150 Kilometer entfernt vom zerstörten Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine leben, das jetzt russische Truppen erobert haben.

Jena. Der Jenaer Verein Hilfe für die Kinder von Tschernobyl sorgt sich nach der Invasion russischer Truppen im Gebiet Tschernobyl um die Kinder im nahen Weißrussland.

Angesichts der Bilder und Nachrichten, die uns derzeit aus der Ukraine erreichen, kann Constanze Gebauer ihre Gefühle kaum in Worte fassen. Die Vorsitzende des Jenaer Tschernobyl-Vereins hat in Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, studiert und hat noch heute Freunde und Bekannte dort.

„Die Menschen dort sind in großer Sorge und haben Angst. Meine Freundin berichtete mir, dass sie die Fenster ihrer Wohnung mit Papier verklebt haben, dass sie Einschläge und Explosionen hören, und dass sie Rucksäcke mit dem Nötigsten gepackt haben, um sich notfalls in U-Bahnschächten oder Kellern in Sicherheit bringen zu können“, erzählt Gebauer.

Sorgen macht sich Constanze Gebauer jedoch nicht nur um Bekannte in der Ukraine, sondern auch um die Menschen und vor allem die Kinder in Weißrussland, um die sich der Tschernobylverein seit Jahren kümmert. „Wir unterstützen Familien und Kinder in 14 Dörfern des Kreises Krasnopolje, die nur rund 150 Kilometer von Tschernobyl entfernt liegen. Nach der Explosion des Atomkraftwerkes 1986 wurde auch das Gebiet um Krasnopolje atomar verseucht. Dass Tschernobyl jetzt von den Russen eingenommen und zum Kriegsschauplatz wird, macht mir große Sorgen. Was wird, wenn Raketen auf das Atomkraftwerk, den einbetonierten Reaktorblock - der Sarkophag ist nicht wirklich sicher - oder in der Umgebung fallen? Die Folgen wären dramatisch“, sagt sie.

Auch sonst sei die Gefahr für die Menschen in der Region durch die russische Invasion durchaus real. „Unsere Schule und der Kindergarten, die wir betreuen, liegen nur 60 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Der weißrussische Staats-Chef Lukaschenko ist ein Putin-Freund und sowieso selbst ein Diktator.“ Wie er in der aktuellen Situation entscheide, ob er sein eigenes Land und Volk mit in den Krieg ziehe, das wisse doch niemand.

„Die Menschen in der Provinz, in Cholmy und Koselje fühlen sich schon lange vergessen von der Politik, sie bekommen außerdem nur gefilterte Informationen über die Medien. Wir stehen per Whatsapp oder Mail mit ihnen in Kontakt.“ So erführen die Vereinsmitglieder auch, was an Hilfe gebraucht werde und könnten aktiv werden. Zuletzt war eine Delegation des Vereins Anfang dieses Jahres in Weißrussland und hat dort 175 Kindern ein Geschenk zum russisch-orthodoxen Weihnachtsfest machen können. Die Jenaer hatten Geld mitgenommen und vor Ort bei Partnern eingekauft, was die Kinder am dringendsten benötigen.

Über Unterstützung aus der Jenaer Bevölkerung freue man sich jederzeit. Ob allerdings in diesem Jahr Kinder aus Krasnopolje nach Jena zu einem Erholungsaufenthalt kommen könnten, sei ungewiss.

Infos und Spenden: www.tschernobyl-verein-jena.de