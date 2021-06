„Wir sind happy“: Jenas Kulturleben startet wieder durch

Jena. Eine Übersicht über die Angebote von Jenakultur für die kommenden Wochen. Die Imaginata öffnet an diesem Samstag, 5. Juni.

„Wir sind happy: Endlich können wir wieder loslegen!“, heißt es freudig in einer Pressemitteilung von Jenakultur. Schritt für Schritt startet in den nächsten Tagen das Kulturleben. Ein Überblick, bei dem die Imaginata nicht fehlen darf.

Städtische Museen Jena

Ab Dienstag sind Stadtmuseum und Kunstsammlung am Markt wieder zu besuchen. Das Romantikerhaus bleibt wegen nötiger Sanierungsarbeiten geschlossen. Auch das Museum 1806 in Cospeda öffnet ab Dienstag seine Pforten. Die lange Schließzeit wurde genutzt, um das Zinnfigurendiorama zur Schlacht zu erweitern.

Tourist-Information

Die Tourist-Information öffnet am 7. Juni ihre Türen für Besucher. Damit können ab Montag auch das neue Lichtstadt-Magazin sowie der aktualisierte Saale-Horizontale-Flyer druckfrisch und persönlich abgeholt werden.

Märkte und Stadtfest

Auch der beliebte Jenaer Trödelmarkt sowie der Bunte Markt können wieder stattfinden. Los geht es am 9. Juni mit dem Bunten Markt, der dann wieder regelmäßig mittwochs auf dem Jenaer Marktplatz stattfinden wird. Der Trödelmarkt ist erstmals wieder für den 19. Juni in der Zeit von 8 bis 17 Uhr geplant. Der Jenaer Wochenmarkt findet weiterhin dienstags, donnerstags, freitags (7 bis 17 Uhr) und samstags (7 bis 13 Uhr) statt. Des Weiteren wird am 24. und 25. Juli der Jenaer Töpfermarkt wieder stattfinden können. Darüber hinaus ist in der städtischen AG Neustart in Zusammenarbeit mit den Jenaer Händlern der Wunsch nach einem neuen Sondermarkt entstanden. Mit dem sogenannten „Heimat-shoppen“-Markt wurde nun die Möglichkeit für alle Jenaer Einzelhändler geschaffen, jeweils am zweiten Samstag im Monat ihre Waren auf diesem neuen Markt anzubieten. Am 10. Juli wird dieser erstmals stattfinden.

MKS und VHS

Einzelpräsenzunterricht an der Musik- und Kunstschule (MKS) und an der Volkshochschule (VHS) findet bereits seit dem 25. Mai wieder statt. An weiteren Präsenzangeboten wird gearbeitet. Und dennoch werden MKS und VHS nicht sofort wieder alle Gruppenangebote im Präsenzunterricht aufnehmen können. Zunächst ist die Auslegung der Landesverordnung durch die Stadt Jena abzuwarten.

Jenaer Philharmonie

Die Jenaer Philharmonie freut sich auf eine Gastspielreise nach Marburg in der kommenden Woche mit ihrem Artist in Residence, Maximilian Hornung. Die Philharmonie bereitet außerdem die Arena-Ouvertüre am 25. und 26. Juni vor und startet am 12. Juni auch in Jena wieder mit kleinen Livekonzerten.

Ernst-Abbe-Bücherei

In der Ernst-Abbe-Bücherei Jena (Stadtmitte) kann seit März eine begrenzte Zahl gleichzeitiger Besucher wieder selbst die gewünschten Medien in der Bibliothek auswählen. Die Kontaktdatenerfassung bleibt verpflichtend. Der Bestell- und Abholservice wird zusätzlich angeboten. Die Öffnung der Stadtteilbibliothek Lobeda für den Bibliotheksbesuch ist so schnell wie möglich vorgesehen.

Schon am Sonnabend

Auch die Imaginata öffnet am Sonnabend um 10 Uhr die Tore des Umspannwerks wieder für Besucher. Für die ersten Gäste wird es kleine Überraschungen geben.