Wo bleibt die Berliner Luft?

Über Politiker, die Jena meiden

Auf einer Wiese hinter dem Paradiesbahnhof werde Gregor Gysi sprechen, hieß es. Und zwischen den Zeilen dachte ich noch, dass er bequem mit der Bahn anreisen wird, Kaffee und Kuchen im Bordrestaurant genießen. Aber nein, Gysi fuhr mit dem Auto, er stand im Stau, sein Auftritt verzögerte sich anderthalb Stunden. Es regnete. Auch das noch.

Gregor Gysi ist die Fortsetzung von Harald Schmidt mit anderen Mitteln. Den politischen Zenit überschritten, aber immer noch gerngesehener Gast auf vielen Bühnen. Zumindest konnten wir mal wieder Berliner Prominenten-Luft schnuppern, denn wir beobachten schon seit ein paar Wochen, dass die erste Reihe einen Bogen um Jena macht: Annalena Baerbock in Weimar, Oskar Lafontaine in Weimar, natürlich mit Sahra Wagenknecht, einer Jenenserin. Auch das noch.

Und Mike Mohring setzt aufs Land: Mit Armin Laschet wird er sich am Freitag in einer Woche in Apolda zeigen, Jens Spahn lockt er nach Sömmerda; als ob die CDU Muffensausen hat, in der linken Hochburg Jena Gesicht zu zeigen. Wir erinnern uns: Ralph Lenkert machte bei der jüngsten Bundestagswahl zwar das Rennen in Jena und verlor doch das Direktmandat an Johannes Selle; wegen zweier Landkreise, die konservativ wählten.

Ohne das Wahlplakat von Heiko Knopf würde ich gerade nicht über Politik nachdenken. Giftgrün, fast wie Hulk könnte man meinen, doch dafür ist Knopf zu schmächtig. Es ist das Bild vom Grinch, der Vergleich mit diesem Kobold mit Fell, der mit Weihnachten auf dem Kriegsfuß steht, der sich in meinem Kopf festsetzt. Heiko Knopf hat ein dickes Fell, er wird nicht verärgert sein, er ist nicht grün, aber ein Grüner.