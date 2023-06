Wo der Hund in Jena begraben ist

Jena. Die CDU-Fraktion bringt das Thema kommunaler Tierfriedhof aufs Tapet: Was man in Jena darüber denkt.

Die CDU-Fraktion im Jenaer Stadtrat brachte in der jüngsten Sitzung eine überraschende Beschlussvorlage ein: Die Errichtung eines kommunalen Tierfriedhofes soll von der Stadtverwaltung geprüft werden – inklusive einer Kosten-Nutzen-Analyse. Das Thema wurde in die Ausschüsse verwiesen. Wie man auf das Thema gerade jetzt gestoßen sei? „Es ist uns einfach wichtig“, sagt Fraktionsvorsitzender Guntram Wothly. Moderne Städte hätten solche Angebote bereits. Vor allem in der Pandemie habe sich gezeigt, wie wichtig der Kontakt zu Tieren für Menschen sein kann. Gerade für ältere alleinstehende Menschen seien Haustiere eine Art „Partnerersatz“, so Wothly. Wenn diese Tiere dann sterben, brauche es einen Platz zum Trauern.

Diesen Platz gibt es nahe Jena bereits seit 30 Jahren: Jürgen Herfurth ist auf dem Gebiet Tierbestattungen ein Pionier. 1993 gründete er auf einer 10.000 Quadratmeter großen Fläche den Tierfriedhof in Hainichen. Es sei die jüngste Tochter gewesen, die ihn darauf gebracht habe als der Familienhund – ein Münsterländer – starb. Sie bestatteten ihn und die Tochter habe gefragt, was machen eigentlich Menschen, die ihren Hund nicht begraben können. Der Tierfriedhof ist Herfurths Antwort auf die Frage seiner Tochter.

Urnen für die Katz

1500 Bäume und Sträucher habe er bis heute auf dem Friedhof gepflanzt – eine Parkanlage sei entstanden, auf der pro Jahr etwa 120 Tiere bestattet werden. Es gibt Erdbestattungen und Einäscherungen – das Kleintierkrematorium befindet sich bei Arnstadt, hier fahre er immer mittwochs zur Einäscherung. Für Urnen habe er Kataloge – da reiche das Angebot von den einfachen Gefäßen ab 80 Euro bis hin zu Urnen für mehrere Hundert Euro. „Die Haustierbesitzer können das Grab ihrer Tiere gestalten wie sie es möchten“, sagt Herfurth. Ein Grab kann für drei Jahre gepachtet werden und im Anschluss verlängert werden.

Herfurth macht sich vorerst keine Sorgen aufgrund von Konkurrenz durch die Stadt Jena. Er habe schon viel Konkurrenz kommen und auch wieder gehen sehen. Er sei nicht nur der erste gewesen, der einen Tierfriedhof in der Region eröffnet habe, er sei mittlerweile auch einer der Letzte, der in der Umgebung geblieben sei. „Jena ist außerdem Wassereinzugsgebiet, da wird es schwierig mit Flächen, am Umweltschutz kommt heute schließlich niemand mehr vorbei“, sagt Herfuth. In der Beschlussvorlage der CDU wurde daran gedacht: „potenzielle Standorte für den Tierfriedhof“ sollen „unter Berücksichtigung von naturschutzrechtlichen Aspekten“ geprüft werden. Areale bei bestehenden Friedhöfen seien bevorzugt zu berücksichtigen, heißt es da.

Bestattung für Mensch und Haustier in Jena kaum nachgefragt

Bertram Flößner, der Leiter der Städtischen Friedhöfe sagt auf Nachfrage, dass es seit mehreren Jahren bereits ein Grabfeld in Jena gibt, dass für Menschen und deren Haustier vorgesehen ist. Hier könne sich der Tierhalter mit seinem Heimtier bestatten lassen. Doch seit das Grabfeld existiert sei es noch nie genutzt worden. Zwei Reservierungen würden allerdings vorliegen. Ein Haustier allein könne natürlich nicht auf der Fläche bestattet werden.

Kerstin Wuthenow vom Jenaer Tierheimverein sei von der Beschlussvorlage der CDU positiv überrascht gewesen. Sie findet die Idee gut. „Viele Tierhalter hätten dann die Möglichkeit, ihren Heimtieren über ihren Tod hinaus einen würdevollen Platz zu geben.“ Sie glaubt, dass die Nachfrage hoch wäre und das Angebot gut angenommen werden würde.

In der Lobedaer Tierklinik heißt es auf Nachfrage, dass man bereits seit mehreren Jahren dazu übergegangen sei, Tiere, die eingeschläfert werden müssen und dann in der Klinik verbleiben, bestatten zu lassen. Früher habe sich die Tierkörperbeseitigungsfirma SecAnim um die Entsorgung gekümmert. Heute wolle man den Tierhaltern einen würdevolleren Weg anbieten. Man arbeite dazu mit der Rosengarten-Tierbestattung zusammen, heißt es von einer Mitarbeiterin der Tierklinik. Generell sei jedoch der Trend zu beobachten, dass immer mehr Tierhalter, ihre Tiere nach einer Euthanasie mit nach Hause nehmen und sich dann um die Bestattung selbst kümmern.

Ein verstorbenes Heimtier darf auf dem eigenen Grundstück begraben werden, sofern dieses nicht in einem Wassereinzugsgebiet oder in der Nähe öffentlicher Wege und Plätze liegt. Der Tierkörper muss dabei von einer mindestens 50 Zentimetern Erdschicht bedeckt sein. In Pachtgärten ist dies nicht erlaubt.