Wochenendtipps für Jena und Umgebung

Von A wie Arena-Ouvertüre bis Z wie Zeitzeugengespräch. Sechs Wochenendtipps für Jena.

1. Konzert zum Mitsingen

Mitsingen ist bei der Arena Ouvertüre am Freitag, 16. Juni, auf dem Festplatz in Lobeda West angesagt. Dort präsentiert die Jenaer Phil­har­mo­nie neben kleinen Klassik­häppchen beliebte Titel der Pop- und Rock­ge­schichte. Das Pub­li­kum ist zum Mit­sin­gen der Hits von Queen, den Beatles, den Prinzen und Karat ein­ge­la­den. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Tickets gibt es auf der Website von Jena Kultur oder an der Abendkasse.

2. Gemütliches Konzert

Der BandsPrivat Verein gestaltet am heutigen Freitag um 20 Uhr eine JamSession, bei der es in gemütlicher und familiärer Atmosphäre um gute, handgemachte Musik geht. Alle alten und neuen Freunde sind herzlichst eingeladen gemeinsam Musik zu machen. Treffpunkt ist 20 Uhr im Haus auf der Mauer.

3. Großer Familientanz

Junge und Junggebliebene können sich beim Familientanz im Stadtteilzentrum Lisa auch am Samstag, 17. Juni, aufs Neue bei Musik und Tanz amüsieren. Los geht’s um 20 Uhr.

4. Zeitzeugen erzählen

Am Samstag berichten Zeitzeugen um 10 Uhr in Rathaussaal Camburg über die Geschehnisse die zum Volksaufstand in der DDR geführt haben. Im Anschluss sind die Gäste und Zeitzeugen dazu eingeladen ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist kostenfrei.

5. Fotos für Comic Freunde

Ein verträumtes Fotorendezvous kann man am Sonntag, 18. Juni, auf der Leuchtenburg erleben. Im wunderschönen Burg-Ensemble kann sich jedermann mit Cosplayern ablichten lassen. Alle Kostümierte und die dazugehörigen Fotografen erhalten an dem Tag kostenlosen Eintritt zur Leuchtenburg.

6. Traumhaft schöne Gärten

Am „Tag der offenen Gärten“ können in Jena am kommenden Sonntag von 10 bis 17 Uhr zehn Gärten besucht werden. Eingangsgärten sind der Schillergarten der FSU im Schillergäßchen und der Volksgarten „Paradieschen“ südlich der Gärtnerei Boock in Lobeda. red