Wochenendtipps in Jena und Umgebung

Das erste Thüringer Ukulelefest gipfelte im letzten Jahr in einem Mitmachkonzert an der Altstadtfestbühne.

Am Wochenende gibt es wieder zahlreiche Veranstaltungen für Groß und Klein.

1 Marktfeierei in Jena

Die „Initiative Innenstadt“ veranstaltet vom 1. bis 3. September die Marktfeierei auf dem Jenaer Markt. Neben musikalischen und künstlerischen Darbietungen auf der Bühne werden zahlreiche Stände der Innenstadt-Gastronomen zu finden sein.

2 680-Jahrfeier in Zöllnitz

Die Gemeinde Zöllnitz feiert vom 1. bis 3. September ihr 680-jähriges Jubiläum. Das ganze Wochenende gibt es verschiedene Veranstaltung in der Gemeinde und auf dem Festplatz. Am Samstag wird zudem ein Festumzug ab 13 Uhr veranstaltet.

3 Messe „Thüringen ist Zukunft“

Arbeitssuchende können am Samstag, 2. September in den Räumen der Agentur für Arbeit, Stadtrodaer Straße 1, den zukünftigen Arbeitgeber finden. Von 10 bis 13 Uhr stellen sich etwa 30 Unternehmen aus der Region vor, mit denen Besucher in Kontakt treten können. Die Messe richtet sich auch an zukünftige Auszubildende und duale Studenten.

4 Sommerfest in Wenigenjena

Am Jenzigweg in Wenigenjena wird am Samstag, 2. September wieder zum Sommerfest eingeladen. Von 11 bis 21.30 Uhr können Besucher ein musikalisches Programm erleben. Das Fest endet am Abend mit einer Feuershow.

5 Zweites Thüringer Ukulelefest

Musikalische Bürger sind am Samstag, 2. September zum zweiten Thüringer Ukulelefest im christlichen Gymnasium Jena in der Altenburger Straße 10 eingeladen. Das Fest soll Menschen zusammenführen, die sich an der Ukulelen-Musik erfreuen.