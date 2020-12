Wohnhaus in Jena bemalt - Anrufer melden mehrere Garten- und Kellereinbrüche

Jena. An einem Wohnhaus in Jena haben sich Unbekannte mit einem illegalen Graffito verewigt. Zudem meldeten mehrere Anwohner, dass in ihre Gärten und Keller eingebrochen wurde.

Donnerstagmorgen meldete sich der Eigentümer eines Hauses im Magdelsteig bei der Polizei und erklärte, dass Unbekannte gegen seinen Willen ein Graffito an der Hauswand angebracht hatten. Der mit gelber Farbe aufgebrachte Schriftzug lässt allerdings keine Rückschlüsse auf den Verfasser erkennen.

Es gingen noch weitere Anrufe bei der Polizei ein - allesamt wegen eines ähnlichen Vorfalls: In zahlreiche Gärten bzw. Keller war eingebrochen worden. So hatten Unbekannte in einer Gartenanlage in der Brüsseler Straße drei Lauben aufgebrochen und verschiedene Werkzeuge gestohlen. Die Höhe des Beuteschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.

In der Gotthard-Naumann-Straße öffneten Unbekannte gewaltsam zwei Kellerabteile und ließen Getränke für knapp 40 Euro mitgehen.

Auf einen Keller in der Felix-Auerbach-Straße hatten es zu guter Letzt auch noch Langfinger abgesehen. Hier blieb es jedoch bei dem entstandenen Sachschaden, entwendet wurde nichts.

