Jena. Keine Verletzte am Neujahrsabend in der Dornburger Straße - dank eines Rauchmelders.

Wohnungsbrand in Jena schnell gelöscht

In einem Wohnhaus in der Dornburger Straße zwischen Damenviertel und Nordschule in Jena hat es am Abend des Neujahrstages gebrannt. Der Alarm ging um 20.16 Uhr ein, weil ein Anrufer Flammen in dem Gebäude sah.

Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Jena-Mitte rückten aus. Die Einsatzkräfte schlugen die Scheiben im ersten Obergeschoss ein und löschten das Feuer. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich zwei Personen im Dachgeschoss des Hauses. Sie hörten den Rauchmelder und konnten unverletzt ins Freie flüchten.

Während des Feuerwehreinsatzes war die Dornburger Straße voll gesperrt. Deshalb kam zu Verzögerungen im Straßenbahnverkehr. Zur Brandursache konnte der Einsatzleiter am Abend noch keine Angaben machen.

Brand in der Dornburger Straße Die Jenaer Feuerwehr musste am Abend des Neujahrstages zu einem Wohnungsbrand in der Dornburger Straße ausrücken - sie löschten das Feuer, die Bewohner blieben dank eines Rauchmelders unverletzt. Foto: Tino Zippel

