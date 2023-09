Wonach sie sonst niemand fragt: Film über Migrantinnen in Jena

Jena. „Wenn uns die Worte fehlen“: Film von Cornelia Bartlau über geflohene Frauen in Jena

So ist Corona. Cornelia Bartlau hat im Mai 2021 einen Dokumentarfilm fertiggestellt. „Wenn uns die Worte fehlen“ erzählt über drei Frauen, die 2015 aus Syrien, Afghanistan und Palästina geflüchtet waren und mit ihren Kindern in Jena einen Neuanfang gewagt haben. Wegen der Pandemie musste die Premiere verschoben werden; am morgigen Donnerstag ist der Film ab 18.15 Uhr im Schillerhof zu sehen. Khalise Resho (Syrien), Wahida Husseini (Afghanistan) und Abier Almadhoun (Palästina) sind im Anschluss für Gespräche bereit.

Wie ergeht es der Filmemacherin, da in diesen Tagen ihr Thema „Migration“ auf die Grundstimmung „Wanne ist voll“ stößt? „Ich hab meine Meinung nie geändert; ich bin nicht glücklich mit der europäischen Flüchtlingspolitik“, sagt Cornelia Bartlau, die bis zum Ruhestand Gleichstellungsbeauftragte der Stadt war und als Mutter des Vereins Eurowerkstatt e. V. viel Erfahrung mit internationalem Jugendaustausch hat. Sie fände es besser, in Herkunftsländern Strukturen zu unterstützen, damit Menschen nicht fliehen, statt Geld zu geben, um die Leute vom Fliehen abzuhalten.

Ich bin ein Nichts

Mit dem Film wolle sie über die Flucht hinaus das weite Feld der Arbeit ins Licht rücken. „Die Frauen haben in Berufen gearbeitet, kommen hier in einer anderen Kultur an, sind ein Nichts.“ Selbst mit deutschen Freunden könnten sie sich wegen der Sprachprobleme nicht so gut unterhalten, um Gefühle auszudrücken, um das sinkende Selbstwertempfinden zu beschreiben und dass sie mitunter „in Behörden noch dummgemacht“ würden. „Ich wollte sie reden lassen, wonach sie sonst nie gefragt werden“, sagt Cornelia Bartlau. Es seien „Menschen, die viel mitbringen und uns geben können“. Es müsse doch um Hilfe gehen, „dass das Dableiben Sinn ergibt“, sagt Cornelia Bartlau, die ihren Film gerade in Seeheim-Jugenheim bei Darmstadt gezeigt hat

Jenas gute Strukturen

Im Vergleich verfüge Jena schon über „ganz gute Strukturen“ der Migranten-Betreuung, denke sie etwa an die Angebote der Awo, sagt Cornelia Bartlau. Oder den Eine-Welt-Haus e.V.! Dort würden sich zehn Ehrenamtliche und ein Hauptamtlicher um die Angekommenen kümmern, möge es räumlich auch eng zugehen. Täglich würden da 20 bis 25 Menschen betreut, wobei mitunter kein Platz zum Sitzen bleibe und für Urpersönliches der akustisch geschützte Raum fehle.

