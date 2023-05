World Press in der Goethe-Galerie Jena

Ivan Elez schaute mit seiner Tochter Luna schon am Sonntag auch das "Foto des Jahres" an: das Bild des ukrainischen Fotografen Evgeniy Maloletka. Es zeigt nach dem russischen Bombenangriff auf eine Geburtsklinik in Mariupol den Abtransport einer verletzten Hochschwangeren. Sie und ihr Kind starben wenig später.

Jena. Die Bilder, die derzeit in Jenas Shoppingmall ausgestellt werden, sind schwer auszuhalten

Ob für Kinder oder Erwachsene: Die vom heutigen Montag an zu sehende Ausstellung in der Goethe-Galerie mit den besten Arbeiten des Wettbewerbs „World Press Photo“ birgt viele schwer auszuhaltende Motive. Ivan Elez schaute mit seiner Tochter Luna schon am Sonntag auch das „Foto des Jahres“ an: das Bild des ukrainischen Fotografen Evgeniy Maloletka. Es zeigt nach dem russischen Bombenangriff auf eine Geburtsklinik in Mariupol den Abtransport einer verletzten Hochschwangeren. Sie und ihr Kind starben wenig später. Die Ausstellung ist bis zum 2. Juni zu sehen.