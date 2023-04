Wort zum Sonntag: Auf und Ab des Lebens

Wie man die Höhen und Tiefen wahrnimmt

Unser Leben ist ein Auf und Ab. Zeiten der Freude, der Erfolge und des Glücks wechseln mit Zeiten der Trauer, Niederlagen und Sorgen. Dabei kann es passieren, dass unsere Wahrnehmung das eine stärker betont und das andere ausblendet. Manchmal sieht man den Silberstreif am Horizont nicht und manchmal nicht die negativen Seiten des vermeintlichen Erfolges.

Der morgige Sonntag heißt im Kirchenjahr Jubilate. Das kommt aus dem Lateinischen. Es ist eine Befehlsform, ein Imperativ. Wir können es im Deutschen mit „Jubelt!“ oder „Jauchzt!“ übersetzen.

Abgeleitet wird der Name des Sonntags Jubilate von den Eingangsworten des Psalms 66: „Jauchzt Gott alle Welt!“ Diese Worte bilden die Überschrift für den Sonntag. Wir Christen werden also aufgefordert, zu jubeln und uns zu freuen.

Aber kann man Menschen zur Freude auffordern? Was ist, wenn sie sich gerade in einer dieser dunklen Phasen ihres Lebens befinden? Manchmal passen die Grundaussagen der kirchlichen Sonn- und Feiertage nicht zu unserer Stimmung. Es gibt ja auch einige, die am Karfreitag Geburtstag haben oder durch andere persönliche Umstände die tiefe Trauer dieses Tages nicht nachempfinden können.

Vielleicht hat es trotzdem etwas für sich, wenn uns die Sonn- und Feiertage im Kirchenjahr einen Takt vorgeben, den wir aufnehmen können. So spüren und erleben wir vielleicht bewusster und intensiver, dass es beide Seiten im Leben gibt, die hellen und die dunklen und dass diese eben oft sehr nah beieinander liegen können. Beide Seiten zu entdecken und zu durchleben, hilft uns die Höhen und Tiefen unseres Daseins wahrzunehmen.