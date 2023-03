Wort zum Sonntag: Barmherzig beherzt

Manchmal müssen wir uns ein Herz fassen, es ist Mut nötig, um etwas Heikles zu tun.

Liebe Leserinnen und Leser, wie oft haben Sie in der letzten Woche ein Herzchen verschickt, aufgeklebt oder „Herzliche Grüße“ unter eine Nachricht geschrieben? Oft, wenig, gar nicht? Gehören Sie eher zu denen, die ihr Herz auf der Zunge tragen, oder sind Sie damit eher zurückhaltend?

Herzchen haben Konjunktur. Werden sie nicht gedankenlos verteilt, heißt das: Da ist jemand mit dem Herzen dabei, lässt sich anrühren. Und manchmal müssen wir uns ein Herz fassen, es ist Mut nötig, um etwas Heikles zu tun. Mut wächst aus dem Herzen und überwindet die Angst, die auch dort sitzt. Wir fassen uns ein Herz und greifen beherzt ein, um Not abzuwenden.

Dieser zweite Sonntag in der Passionszeit steht unter einer schönen Überschrift: Barmherzigkeit. Gott wird gebeten, ja gedrängt, barmherzig zu sein. Gott möge sein Herz anrühren lassen von unserem Leid, auch von Schuld, die nicht ausgeräumt wurde. Wir bitten, dass Gott sich anrühren lässt von dem vielen Leid in den Kriegsgebieten, von der Verzweiflung in den Trümmern der Erdbeben. Wir hoffen, dass Gott die Helfenden stärkt. Das heißt nicht, dass menschliches Versagen und Schuld unter den Teppich gekehrt werden. Ungerechtigkeit, Lügen und Gewalt müssen benannt werden. Barmherzigkeit heißt, bei den Leidenden zu sein und alles dafür zu tun, ihr Leid zu lindern.

So ist Gott. Und so können wir sein – mit einem offenen Herzen bei denen, die in Not sind. Und noch etwas könnte sich mit mehr Barmherzigkeit miteinander verändern: dass wir gelassener und geduldiger sind, wenn es z.B. an der Kasse etwas länger dauert, weil jemand umständlich Kleingeld heraus kramt, wenn wir bei der Hausärztin länger warten müssen, weil ein Notfall zu versorgen ist, wenn es eine andere eiliger hat als wir.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie Beherztheit und Barmherzigkeit erleben, und dass Sie Ihren Mitmenschen ebenso begegnen können. Wir müssen das nicht aus uns selbst tun, Gott ist barmherzig zu uns.