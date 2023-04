Wort zum Sonntag: Das Neue sehen

Wasser als kostbares Wunder betrachten

Es war vor dem Fest. Wir sitzen in der Familienrunde, Kinder und Erwachsene, und fragen, was Ostern für uns bedeutet. Was wünschen wir uns, dass es neu werden soll? So neu wie ein überraschender Anfang, ein Stück Auferstehung. Erste Wünsche kommen schnell: Keiner soll mehr weinen müssen in der Ukraine! Die Häuser dort sollen wieder heil werden! Den Kindern geht es ums Wasser, das wir Menschen verschmutzen: Müll im Meer, Wassermengen für Massentierhaltung, ungerechte Verteilung des kostbaren Nass zwischen Mächtigen und Abhängigen. Und die Trockenheit südlich der Alpen bedrückt uns auch.

Das wäre ein Wunsch zu Ostern: Dass wir Wasser wieder wie ein kostbares Wunder sehen. Und darum nichts vergeuden oder verschmutzen. Aber dafür müssten wir uns sehr ändern. Jeder und jede, klein und groß müsste, müsste…. Und keiner von uns dürfte murren: Was nützt es schon, wenn ich umsichtig mit Wasser umgehe, aber für 1 Kilo Fleisch muss das Rind tausend Liter Wasser saufen?

In unserer kleinen Runde ist plötzlich klar: Damit etwas neu anfängt, etwas Schönes beginnt, helfen keine Verbote. Am Beispiel des Wassers gesagt: Ich stehe an der Saale, voll und eilig fließt sie dahin. Sogar Helfer und Helferinnen sind da, um ihre Ufer zu säubern. Im letzten Sommer war sie ein Rinnsal. Ich bin in dieses Wunder verliebt. Es ist fast so schön wie grüne Limonade in meiner Kindheit.

Der morgige Sonntag trägt den Namen Jubilate - Ihr könnt jubeln! Aber wem ist danach zumute, wenn Krieg herrscht und die Krisen sich stapeln? Jubel bleibt hohl, wenn er nicht die Krönung des Weges ist zwischen gutem Start und erreichtem Ziel. Und wenn hinter dem Horizont doch schon neue Lösungen wachsen, Gespräche über Gräben anfangen? Gott schafft das, sagen wir Christen. Ich wünsche Ihnen einen Blick für beglückend Neues. Und nehmen Sie den 1. Mai als Pause, Ihre Arbeit neu zusehen mit allen Möglichkeiten und Netzwerken, die Sie haben.