Wort zum Sonntag: Eine Bibel für Jena

Jena. Stefan Beyer, Vorsitzender der Evangelischen Allianz Jena, über einen Auftaktgottesdienst vor einem Supermarkt.

An diesem Wochenende beginnt die Bibelausstellung in der Goethegalerie mit einem Auftaktgottesdienst am Sonntag um 16 Uhr vor dem Supermarkt Tegut. Im Anschluss wird der Oberbürgermeister die Bibelausstellung eröffnen und die erste Bibel für Jena in Empfang nehmen. Diese ist in einer modernen Übersetzung und mit Bildern und Lebensgeschichten mit Bezug zu unserer schönen Stadt versehen.

In der Bibelausstellung wird die Geschichte des Buches veranschaulicht, das unsere westliche Kultur wie kein anderes geprägt hat. Ich möchte noch besonders auf zwei Vorträge des Youtubers Markus Voss hinweisen, der sich am Dienstag um 18.15 Uhr mit der Frage beschäftigen wird, warum das Neue Testament von Augenzeugen aufgeschrieben wurde. Um 19.30 Uhr beschäftigt er sich mit der Frage der generellen Vertrauenswürdigkeit der Bibel. Beide Vorträge finden auch vor dem Tegut statt.

Der eine oder andere wird sich fragen, warum es überhaupt Sinn ergibt, im 21. Jahrhundert so viel Zeit auf die Bibel zu verschwenden. Was kann ein solch antikes Buch Menschen mit Laptops und Smartphones schon sagen? Darauf würde ich erwidern, dass uns die Bibel genau das sagen kann, was wir uns niemals selbst sagen können. Sie gibt nämlich Antworten auf die wichtigsten Fragen, die ein Mensch nur stellen kann: Wo komme ich her? Was hat mein Leben für einen Sinn? Was passiert nach dem Tod? Woher beziehe ich Hoffnung und Zuversicht für mein Leben? Man muss die Antworten der Bibel nicht mögen, aber zumindest bietet sie Antworten, im Gegensatz zu vielen Weltanschauungen, die wir uns irgendwoher eklektisch zusammengesucht haben.

Aber es geht bei der Bibel eigentlich um noch viel mehr als um bloße Antworten. Es geht um eine Beziehung. Der Schöpfer des Universums lädt uns ein, ihn durch Jesus Christus persönlich kennen zu lernen. Aufgrund des Todes und der Auferstehung seines Sohnes, kann uns Gott der Vater vergeben und in eine lebendige Beziehung aufnehmen. Diese Beziehung trägt durch die schönsten, aber vor allem auch durch die schwersten Stunden des Lebens. Deshalb ist es der Wunsch aller, die am Projekt Bibel für Jena beteiligt sind, dass die Menschen Jenas in die Lage versetzt werden, Jesus Christus persönlich zu erfahren.