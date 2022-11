Wort zum Sonntag: Einen Gang runterschalten

Welche Hoffnungen der Advent bringt

Einen Gang langsamer, bitte! Haben Sie sich schon mal über ein Verkehrsschild geärgert? Verkehrszeichen: wie viele sehen wir an einem einzigen Tag? Und wie viele übersehen wir an einem Tag? Dabei helfen sie doch in gehörigem Maße, dass der Straßenverkehr einigermaßen geordnet und ruhig abläuft. Und sie können uns darüber hinaus sogar etwas sagen für unseren Alltag.

Nehmen wir zum Beispiel die Geschwindigkeitsbegrenzung: Runter vom Gas! Einen Gang runter schalten und es langsamer angehen lassen. Dieser Hinweis, so meine ich, gilt nicht nur für die Straßen in Thüringen, sondern dazu lädt uns die morgen beginnende Adventszeit ein. Die Tradition eines Adventskalenders macht es ja auf andere Art und Weise deutlich: Ich muss nicht alles auf einmal haben, sondern es geht Schritt für Schritt, langsam und abwartend, bis das nächste Türchen geöffnet wird. Einen Gang runter schalten und dankbar sein für die vielen kleinen Dinge im Leben, mit denen wir beschenkt sind. Gerade wenn wir an diejenigen denken, die im Dunklen sitzen müssen, weil andere ihnen die Existenzberechtigung absprechen.

Die Hoffnung, die in uns der Advent neu aufkeimen lässt sagt: Allen kann das Licht des Friedens leuchten, wenn sie dem Stern von Bethlehem folgen. Davon hören wir am 1. Advent in den Texten der Gottesdienste in unseren Kirchen und alle Aktivitäten in den kommenden Wochen in unseren Orten und Vereinen sind letztlich ein Ausdruck von dieser Hoffnung. Das kann uns auch für die neue Woche Kraft schenken, die ich Ihnen von Herzen wünsche. Einen gesegneten und beschaulichen Sonntag!