Wort zum Sonntag für Jena

Katja Kropfgans, Religionspädagogin/ Diakonin in Jena

Was die Hoffnung wachsen lässt

Eine Woche nach dem Osterfest: Die bunten Ostereier sind verputzt. Unter dem Osterstrauß sammeln sich welke Blütenkrümel. Ich räume die Spuren der fröhlichen Feiertage beiseite und bin dankbar, dass ein Geschenk des Osterfestes bleibt. Es ist unsichtbar und doch kann es Spuren hinterlassen. Ich denke an das Geschenk der Zeit oder wie es in der Kirche heißt, der österlichen Freudenzeit. Die frühe Kirche hat einen Zeitraum von fünfzig Tagen vorgesehen von Ostersonntag bis zum Pfingstfest, um Ostern zu feiern und die geheimnisvolle Auferstehung Jesu zu begreifen.

Am Sonntag wird in den Gottesdiensten dabei besonders an den Jünger Thomas erinnert. Er war einer der Freunde Jesu, der erst zweifelnd und dann allmählich begriff, dass Jesus wirklich zu neuem Leben gekommen ist. Mit den Worten „Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben!“ ermutigt Jesus den zweifelnden Thomas zu neuer Hoffnung. Das waren nicht nur warme Worte. Jesus hat Verrat, Gewalt und Einsamkeit erfahren. Doch diese Erfahrungen haben nicht das letzte Wort behalten. Die Auferstehung Jesu schenkt mir Hoffnung auf neues, kraftvolles Leben über den Tod hinaus. Sie braucht Zeit zur Entfaltung.

Wie Thomas stehen wir vor der Frage, wie angesichts unheilvoller Erfahrungen, realer Ängste österliche Freude entstehen werden kann. Christliche Gemeinden laden ein, den Glauben an den Auferstanden gemeinsam zu feiern. Das macht Freude und stärkt den Glauben. Doch es braucht noch mehr. Etwa die Initiative der Diakonie, Caritas, JG Stadtmitte und weiteren Akteuren „Zwei kaufen, eins schenken“. Menschen, die bereit sind zu teilen, zahlen für Dinge, die sie für sich selbst erwerben doppelt, etwa für ein Brot oder einen Kaffee. Über diese anonyme Spende freuen sich dann Menschen, die das im Moment nicht selbst bezahlen können. Ich bin überzeugt, dass das Spuren hinterlässt in ihrem Leben und dem Leben ihrer Mitmenschen, weit über die Osterzeit hinaus.