Wort zum Sonntag für Jena

Die Grünkraft spüren

Grün ist eine Farbe, die ich bisher wirklich unterschätzt habe. Wahrscheinlich, weil ich blau liebe und mit Omas Spruch aufgewachsen bin: grün und blau – Kaspers Frau. Aber jeden Tag auf meinem Arbeitsweg spüre ich, wie ich es liebe, das Grün, oder vielleicht eher: lieben gelernt habe.

Vermutlich eine Wertschätzung im Angesicht der krassen Temperaturen, denn ich sehe auch Wiesen, auf denen das Gras seine grüne Farbe verloren hat. Wie sehr ich Grün schätze, habe ich kürzlich entdeckt, als ich zu einer Fortbildung in playing arts war. Playing arts fand ich wirklich bezaubernd, denn ich liebe es, als Theologin die theologischen Fragen immer wieder neu auch kreativ zu denken. Spielerisch.

Hildegard von Bingen (1098-1179), Benediktinerin, Mystikerin und Naturforscherin, schuf das lateinische Wort „viriditas“, übersetzt bedeutet das „Grünkraft“. Sie bezeichnete damit die Kraft, die allem Lebendigen zugrunde liegt und war der Auffassung, dass kraftvolles Leben überall dort möglich ist, wo das Grüne geschätzt und genutzt wird. Auf Wiesen, in Wäldern, Gärten, in der Natur.

Das ist für mich tatsächlich keine politische, sondern wirklich eine theologische Frage.

Ich spüre die „Grünkraft“, wenn ich mich von Natur berühren lasse, von den Tausenden shades of green. Mich durchdringt dann so etwas wie ein kosmisches Verbundenheitsgefühl. Ich lese bei Hildegard von Bingen: „Es gibt eine Kraft aus der Ewigkeit und diese Kraft ist grün. Aus lichtem Grün sind Himmel und Erde geschaffen und alle Schönheit der Welt. Grünkraft will Wachstum, Leben, Lebendigkeit, Vielfalt. Sie drängt mit großer Kraft ans Licht, auch durch Widerstände und Hindernisse hindurch.“ Diese große Kraft finde ich überall um mich herum.