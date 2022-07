Wort zum Sonntag: Hinter dem Horizont

über die Grenzen unserer Wahrnehmung

Was gehört zu Ihren schönsten Erlebnissen im Urlaub? Vielleicht nach einer langen anstrengenden Bergwanderung oben auf dem Berg stehen. Den Weitblick genießen. Oder lieber am Strand sitzen. Das Meer breitet sich vor einem aus. Ein Anblick, der uns das Gefühl von Freiheit schenkt. Doch bei längerem Betrachten nehmen wir die Grenze der Weite wahr.

Es ist der Horizont. Erfahrungsgemäß ist dahinter mehr. Doch wir können es nicht erfassen. Eine Horizont-Grenze setzt sich in andere Bereiche des Lebens fort, gebildet von unseren Sinneserfahrungen, Erlebnissen, erworbenem und nicht vorhandenem Wissen. Im Vergleich mit Tieren sind wir Menschen ganz begrenzt in der Wahrnehmung. Verschiedene Tierarten können mehr sehen, riechen, hören als wir. Damit können sie von dieser Welt viel mehr erfassen als wir. Selbst von dem Menschen, den ich meine, gut zu kennen, kenne ich nur einen kleinen Ausschnitt. Wir sprechen dieselbe Sprache. Doch ich werde nicht ganz verstehen, wie er meint, was er mir versucht zu sagen und wie es ihm wirklich geht.

Da unsere Sinne begrenzt sind, können wir auch Gott nicht wirklich verstehen. Darum können wir über ihn etwas sagen, und gleichzeitig ist es so unmöglich, über Gott zu sprechen. Ein Grund, warum wir an ihn glauben und an ihm zweifeln. Leben und Tod offenbaren sich uns nur zum Teil. Viele teilen die Hoffnung mit Udo Lindenberg. Als er eine sehr gute Freundin verloren hat, schrieb er das Lied „Hinterm Horizont gehts weiter“. Ich halte an dieser Erfahrung fest, dass ein Horizont kein Ende ist. Darum muss es dann auch hinter dem Horizont des Todes weitergehen.

Der Apostel Paulus fasste die begrenzte Erkenntnis zusammen: Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Aber dann werde ich vollständig erkennen. /1. Korinther 13,12b. Da wir uns unseres bruchstückhaften Wissens bewusst sind, bleiben wir gespannt auf das Mehr hinter dem Horizont unserer Erfahrungen. Ich denke, wir dürfen noch einiges erwarten.