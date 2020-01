Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Sonntag: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“

Glauben ist so eine Sache. Jeder Mensch glaubt an etwas (eigentlich an ganz viel). Ungläubige Menschen gibt es nicht. Wenn jemand als „ungläubig“ bezeichnet wird, heißt das nur, dass er oder sie einen bestimmten Glauben nicht teilen. Also, es ist nicht die Frage, ob wir glauben, sondern was wir glauben.

Jahreslosung kann uns inspirieren

Es ist sicherlich auch entscheidend, ob der Glaube uns trägt: Ob er uns in schweren Zeiten Kraft gibt und ob er uns helfen kann die Wirklichkeit um uns herum besser zu verstehen. Jedes Jahr bestimmt die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen eine Jahreslosung. Die Jahreslosung ist ein Vers aus der Bibel, der uns besonders begleiten und inspirieren kann. (Es lohnt sich einen Blick auf Jahreslosung.eu zu werfen.)

Für das Jahr 2020 ist die Jahreslosung „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ Diese Worte finden wir im Markus-Evangelium 9,24. Ausgesprochen wurden sie von einem Mann, der Angst hatte um seinen Sohn. In dem Text heißt es, dass der Sohn von einem Dämon besessen wäre. Wenn wir die Beschreibung der Symptome lesen, hört es sich wie epileptische Anfälle an. Für diesen Vater macht es aber keinen Unterschied – das Leben seines Sohnes ist in Gefahr und er will unbedingt Hilfe finden.

Kraft und Orientierung in schweren Zeiten

Hatte dieser Vater einen ganz starken Glauben? Bestimmt nicht. An diesem Punkt wusste er vielleicht gar nicht mehr, was er glauben sollte. Kennen Sie das auch? Und konnte Jesus den Jungen nur heilen, wenn der Vater „richtig“ glaubt? Nein. Jesus konnte den Jungen auch so heilen (und das hat er auch getan). Aber wenn wir im Neuen Testament vom Glauben lesen, geht es nicht nur darum, ob man etwas für wahr hält. Dieser Glaube hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Zahlreiche Menschen über die letzten 2000 Jahren haben festgestellt, dass sie Jesus vertrauen können. Sehr viele haben es erlebt, dass er gerade in den dunklen und schweren Zeiten Kraft und Orientierung gibt. Ich finde diese Jahreslosung erfrischend, gerade wegen der Ehrlichkeit des Vaters: Ich glaube, hilf meinem Unglauben! Vielleicht kann dieses kurzes, ehrliches Gebet auch Sie durch das neue Jahr begleiten.