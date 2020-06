Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Sonntag: „Johannis“ in Jena

Johannistor, Johannisstraße, Johannisberg, Johannisfriedhof, Johannisbeeren und Johanniskraut. Und Kirche „St. Johann Baptist“ heißt: Heiliger Johannes der Täufer. Um niemand anderen geht es in den vielen Johannis- Bezeichnungen, die in Jena zu finden sind.

Am Mittwoch ist der 24. Juni, der Tag, an dem sein Geburtstag gefeiert wird. Eine biblische Gestalt mit interessanter Geburtsgeschichte. Vermutlich der spirituelle Lehrer Jesu und sein Täufer vom Jordan.

Was interessiert mich an dieser Gestalt? Johannes ist ein strenger Mahner. Asketisch lebt er. Wüst sieht er aus. Er lässt mich nicht los. Buße predigt er. „Buße“ ist ein altes Wort für Umkehr, Lebenserneuerung, Paradigmenwechsel. Johannes ruft mich zur Nachdenklichkeit über das, was da gerade war oder immer noch ist heute in meiner Zeit. Kann da Leben neu und anders werden?

Richtet euch nicht ein in eurem Leben, sondern richtet euch aus – könnte ein Satz sein, der von ihm stammt. Ich möchte mich schnell wieder einrichten, in alten Gewohnheiten. Warum eigentlich? Welches ist die Richtung, in der ich weitergehen will?

Ich sehe in meinen Garten und freu mich gerade daran, dass die Feuchtigkeit vieles aufatmen lässt. Und ich sehe wieder unzählige Kondensstreifen am Himmel. Ich sehe die vertrockneten Fichten in unseren Wäldern. Ich höre: Kurzarbeit 0 bis Oktober, 67 Prozent Gehalt, danach: Fragezeichen.

Johannes ist da klar. Was sollen wir nun tun, fragen die Leute und er sagt: Wer zwei Hemden hat, gebe dem eins ab, der keins hat. Mitfühlendes Handeln mit der Natur, mit dem Menschen neben mir, in meiner Familie, in Jena, in Deutschland, in Europa. Und tut niemandem Gewalt noch Unrecht, sagt Johannes speziell zu den Soldaten.

Was ist das Wesentliche für mich? Aus Gottes Liebe geboren und dorthin täglich unterwegs zu sein. Mich dorthin neu ausrichten, umzukehren aus dem was misslungen ist. Und dann: Zerbrochenes in die Hand nehmen, und daraus etwas Neues formen. Lebensmut und Kreativität sind dazu das Geschenk aus höchster Weisheit für mich, für Sie. „Johanni“ können wir in Jena gar nicht übersehen!