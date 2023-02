Wort zum Sonntag: Liebe liegt in der Luft

Von wegen Kitsch: Liebe besiegt den Krieg

1977. John Paul Young schreibt den Song: „Love is in the air“. Überall wo ich hinschaue, ist Liebe in der Luft. Was wünschte ich mir das. So kurz vor dem Valentinstag, den die meisten Menschen als kommerzialisierten Schnickschnack abtun, wünschte ich mir „love in the air“. Was ich sehe, ist fast ein Jahr Krieg in der Ukraine. Vor einem Jahr absolut undenkbar für mich, dass dieser schreckliche Irrtum, diese unwahrscheinliche Anmaßung auch ein Jahr später noch nicht beendet ist.

Der Legende nach hat Bischof Valentin, auf den der Valentinstag vermutlich zurückgeht, im 3. Jahrhundert heimlich Soldaten getraut. Im Römischen Reich war es Soldaten verboten zu heiraten. Sie sollten sich auf die Verteidigung konzentrieren, für den Ernstfall des Krieges vorbereitet und nicht abgelenkt sein. Valentin hat erkannt, was das für ein Unsinn ist. Die heimlichen Brautpaare beschenkte er mit Blumen aus seinem Garten.

Nicht nur eine hübsche Anekdote zur Legitimation des Valentinstages, sondern auch bitterer Ernst viele Jahrhunderte später für die durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine auseinandergerissenen Paare und Familien.

„But it’s something that I must believe in“: ich stimme John Paul Young zu - da ist etwas, an das ich glauben muss. Ich will an Liebe in der Luft glauben, die Distanzen übersteht, Mut und Hoffnung schenkt. Die Liebe ist eine Kraft, die alles überwinden kann. „Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand.“ Eindringlich, vielleicht etwas pathetisch, schreibt es Paulus im 1. Korintherbrief. Aber ehrlich: er hat Recht! Und ich denke die ganze Zeit mit John Paul Young: Ich will das Gefühl auch nicht aufgeben, dass Liebe in der Luft liegt, die es schafft, über all das Schreckliche hinweg zu lieben. Egal wie kitschig und kommerzialisiert der Valentinstag zu sein scheint, dieses Jahr wünsche ich mir einfach nur love in the air und viele Blumen und viele Herzchen, die verschickt und gemalt und verschenkt werden.