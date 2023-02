Wort zum Sonntag: Ohne Sieger

Gewaltfreiheit und Feindesliebe aus seinem Vertrauen zu Gott

Am vergangenen Samstag besuchten ich die Premiere von Friedrich Hebbels Stück „Die Nibelungen“ im DNT in Weimar. Sehr skeptisch ging ich hin. Warum dieser Stoff in dieser Zeit. Ein einziger Kampf des einen Volkes gegen das andere. Ein Festhalten an einem Treueverständnis, das doch alle ins Unglück stürzt. Verletzte Eitelkeiten. Heillos die Gewalt. Ohne Sieger. Nur Verlierer.

Das Stück riss mich wieder und immer wieder zurück in die Gegenwart. Die Begegnung von vorchristlicher Religion mit dem Christentum ist u.a. ein Thema der Nibelungensage. Im Stück: ein Kaplan, gut dargestellt, sitzend im Rollstuhl mit vielen Säbeln hinten in der Tasche. Ein Bild für eine machtvolle und auch gebrochene Kirche.

In der Mitte des Stückes steht er auf, legt seine Kutte ab und erzählt, warum er Christ wurde. In einem Kampf erschlug er einen Mann. Dieser Sterbende gehörte zu der damals neuen Religion, dem Christentum. Hebbel lässt den Kaplan sagen: Da hört ich sein Gebet. Er betete für mich, und mit dem Amen verhaucht’ er seinen Geist. Das wandte mir das Herz im Busen um. Ich warf mein Schwert zu Boden, hüllte mich in sein Gewand und zog hinaus und predigte das Kreuz.

Ute: Oh, dass es dir gelänge, den Frieden, welcher ganz von hier entwich, zurückzuführen!

Nein, der Kirche ist es nicht gelungen. Sie war Jahrhunderte lang Teil der Macht und auch gewalttätig. Der Kern der Botschaft Jesu, die Gewaltfreiheit und Feindesliebe aus seinem Vertrauen zu Gott, für die das Kreuz stehen, hat dennoch überlebt und war auch durch die Zeiten hindurch ein Maß, wenn auch für wenige.

Ich finde es für mich wichtig, diese Gedanken immer in die Waagschale zu werfen. Die Frage ist auch, was nehme ich dafür in Kauf. Ich bin nicht bereit, mich und meine Familie zu opfern. Ich bin aber bereit, differenzierter auf die zu sehen, die mir das Leben schwer machen und - dem Verhandeln und Ringen um Kompromisse, die Leben retten, alles zuzutrauen.