Wort zum Sonntag: Von Hoffnung und Erlösung

Stefan Beyer ist Vorsitzender der Evangelischen Allianz in Jena.

Die Himmelfahrt Christi erinnert uns auch daran, wachsam zu bleiben und auf seine Rückkehr zu warten.

„Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel“ (Lukas 24:51).

In der Himmelfahrtszeit erinnern wir uns an den Moment, als Jesus seinen Jüngern den letzten Segen gab und zum Himmel aufstieg. Diese Erzählung ist mehr als nur ein historisches Ereignis; sie ist ein Eckpfeiler unseres Glaubens und ein Symbol für Hoffnung und Erlösung. In der Himmelfahrt Christi sehen wir das Versprechen der Erlösung erfüllt und die göttliche Bestätigung seiner Mission auf Erden.

Die Himmelfahrt ist auch ein Zeichen für die Kontinuität des göttlichen Plans. Wie die Kirchenväter erklärten, kam der Heilige Geist erst nach Christi Himmelfahrt zu den Jüngern. Dies unterstreicht die Bedeutung der Himmelfahrt als notwendigen Schritt in der Entwicklung der christlichen Kirche. Es war notwendig, dass Jesus in den Himmel aufstieg, damit der Heilige Geist kommen und seine Arbeit in uns fortsetzen konnte.

Die Himmelfahrt Christi erinnert uns auch daran, wachsam zu bleiben und auf seine Rückkehr zu warten. Wie Ephräm der Syrer betonte, hat Christus uns den genauen Zeitpunkt seiner Rückkehr absichtlich verborgen, um uns wachsam zu halten. Jeder von uns sollte leben, als könnte seine Wiederkehr während unseres Lebens stattfinden. Darüber hinaus zeigt uns die Himmelfahrt Christi den Weg zur Erlösung. Wie Kyrill von Alexandria feststellte, schuf Christus durch seine Menschwerdung und Himmelfahrt einen neuen Weg für uns. Er hat den Weg zur ewigen Gemeinschaft mit Gott geebnet und uns versprochen, dass er eines Tages zurückkehren und uns zu ihm nehmen wird.

Die Himmelfahrt Christi gibt uns somit Hoffnung. Sie erinnert uns, dass der Tod nicht das Ende ist, dass Gottes Plan für uns weitergeht und Jesus einen Weg für unsere endgültige Erlösung bereitet hat. In dieser Zeit der Himmelfahrt lade ich Sie ein, über diese Hoffnung nachzudenken und zu beten, dass wir alle bereit sind, wenn der Tag seiner Rückkehr kommt.