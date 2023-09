Wort zum Sonntag: Wieso lässt Gott das zu?

Isa Schmiedgen, Kirchenkreissozialarbeiterin und Diakonin in Jena, beschäftigt diese Frage.

Das Kirchenjahr schenkt uns schöne und wunderbare Feste. Und eine nicht unwesentliche Menge Feiertage. Und dann gibt es Tage wie den kommenden Sonntag: Die Geschichte des Lazarus, der sehr krank ist und schließlich verstirbt. Es gibt einfachere Geschichten zum Sonntag, als eine Geschichte, die mit Schmerz, Verlust und Tod beginnt.

Oft genug wirft der Tod diese eine, große Frage auf: Wie konnte Gott das zulassen? Wieso lässt Gott zu, dass ein Kind stirbt? Wieso Katastrophen, bei denen Tausende ihr Leben verlieren? Wieso Kriege?Die Frage nach dem Nichtstun Gottes und Jesu stellen auch Angehörige von Lazarus: „Dem Blinden hat er die Augen geöffnet. Konnte er nicht verhindern, dass Lazarus stirbt?“ (Joh 11,37) Dass die, die wir lieben, nicht mehr um uns sein könnten, macht Angst. Wir vermissen diese Menschen, wenn sie gestorben sind. Ebenso geht es den Menschen um Lazarus. Eine verständliche Frage also: „Konnte er nicht verhindern, dass Lazarus stirbt?“

Viel Mühe, um zu erklären

Jesus reagiert auf diese Frage wütend. Aber wieso, obwohl er doch selbst um Lazarus weint? Kann er uns Menschen so wenig verstehen?Ich glaube: Er kann. Sonst gäbe er sich nicht so viel Mühe, uns Menschen zu erklären, dass wir über unser Leben im Hier und Jetzt hinaus existieren. Nur ist es schwer zu glauben. Wir zweifeln. Wir vermissen. Wir trauern. Wir suchen Sinn in etwas, das schmerzhaft, traurig, unfassbar ist.

Wir wissen nicht, welche Perspektive wir haben für „Danach“. Darin sind sich ja die Religionen untereinander auch nicht einig. Selbst, wenn zwei Theologen ihren Glauben teilen, gibt es oft Uneinigkeit. Es könnte so, aber auch anders, und eventuell ja auch von allem etwas sein, was uns nach dem Tod erwartet.

Leben und Sterben am selben Ort

Und mittendrin die Geschichte des Lazarus, den Jesus dann auferweckt. Ein Happy End, auf das wir wohl alle hoffen für unsere Verstorbenen. In dieser Form: Leider vergeblich. Während wir leben, wird zeitgleich gestorben. Weit weg oder ganz nah. Durch Krankheit oder Gewalt. Oft auch zu früh. Leben und Sterben im selben Moment, oft sogar an denselben Orten: „And babies are born in the same buildings, where people go to pass away“ .

Die Zusage, die Gott uns gibt, ist: Sterben bedeutet nicht „weggehen“, sondern „woanders hingehen“. Dorthin, wo unser Verständnis von Zeit und Raum aufhört und das Seine anfängt, mit Allen, die wir vermissen. Das dürfen wir hoffen, durch Zweifel, Angst und Trauer hindurch und darüber hinaus