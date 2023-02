Wort zum Sonntag: Wissen, dass die Liebe siegt

Jörg Gintrowski, Pfarrer der Gemeinde am Lutherhaus Jena

ist Pfarrer im Lutherhaus Wenigenjena

Erst kam Corona, dann der Krieg und jetzt noch das Erdbeben... Gerade habe ich eine Spenden-Initiative verbreitet, mit der das „Gustav-Adolf-Werk“ die Hilfe lokaler christlicher Gemeinden in Syrien fördert. Trotz aller Hiobsbotschaften gibt es immer wieder Zeichen der Hoffnung mitten in der Not. Solche Hoffnungszeichen sind wie die ersten Blüten des Frühlings, die wir gerade um uns entdecken.

Ein Lied fällt mir dazu ein: „Freunde, dass der Mandelzweig wieder Blüten treibt – ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt! Dass das Leben nicht verging, soviel Blut auch schreit, achtet dieses nicht gering, in der trübsten Zeit!“

Der Dichter dieses Liedes, Schalom Ben-Chorin, war ein deutscher Jude, der wusste wovon er singt: Er hat den Holocaust und den Weltkrieg überlebt und später eine Reform-Synagoge als Rabbiner in Jerusalem geleitet. Mit viel Geduld hat er uns dort die jüdischen Feste erklärt, als ich bei ihm studiert habe. Obwohl er so viel Leid gesehen hatte, hat er die Hoffnung auf den Gott der Liebe nicht aufgegeben. Er hatte guten Grund dazu: Immer wieder hat Gott sein Volk getröstet und gerettet, wie man es im Alten Testament, in der Bibel, nachlesen kann.

Als ich Schalom Ben-Chorin zu einem Vortrag in Stuttgart wieder traf, hat er einen mutigen Satz gesagt: „Es mag sein, wenn der Messias kommt, auf den wir Juden warten, dass er die Nägelmale des Gekreuzigten trägt.“ Noch hat Ben-Chorin nicht an Jesus Christus geglaubt, aber, dass der sich am Ende der Weltgeschichte doch als der Herrscher über Leben und Tod erweist - das wollte er nicht ausschließen.

Wir Christen beten im Vaterunser: „Dein Reich komme!“ Noch ist der auferstandene Jesus nur indirekt spürbar, im Gebet, in seinem Wort und im liebevollen Miteinander seiner Gemeinde. Aber der Tag kommt, an dem alle Menschen ihn sehen werden und alles Böse von ihm gerichtet wird. Wir wissen, dass am Ende die Liebe siegt! Die ersten Blüten sind schon da!