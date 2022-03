Wünschewagen erhält Basar-Spende aus Nerkewitz

Nerkewitz. Der Kinderkleidermarkt in Nerkewitz war wieder ein voller Erfolg. Jetzt wurde ein Teil der Einnahmen gespendet.

Traditionell findet in Nerkewitz im Saale-Holzland zweimal im Jahr ein Kleider- und Spielzeugmarkt für gut erhaltene und neuwertige Kinder- und Babybekleidung statt. Am letzten Samstag im Februar war es wieder soweit, das Team junger Muttis aus dem Dorf und der Nachbarschaft hatte im Nerkewitzer Saal den Basar organisiert. Dass dieser von vielen Familien schon sehnsüchtig erwartet wurde, bewies der große Andrang: Etwa 120 Besucher waren innerhalb von drei Stunden im Nerkewitzer Saal, um Kleidung, Spielzeug und Babyausstattung zu erwerben.

Das Kleidermarkt-Team besteht aus etwa 15 Helferinnen, die alle ehrenamtlich planen, organisieren, sortieren und verkaufen. Den Verkaufserlös bekommen die Verkäuferinnen und Verkäufer des Kleidermarkts zu 85 Prozent ausgezahlt. Die restlichen Einnahmen werden gespendet.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Kindergarten und die Grundschule in Stiebritz waren 2020 und 2021 die Begünstigten. In diesem Jahr wurde der Wünschewagen des ASB Jena ausgewählt. Am Montag ist nun die Spende in Höhe von mehr als 440 Euro von Karolin Kasparek und Jessika Bechler an Christian Giebner vom ASB übergeben worden. Der Wünschewagen erfüllt letzte Herzenswünsche sterbenskranker Menschen.