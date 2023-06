Wunsch: Auszeit vom Krieg für ukrainische Kinder in Jena

Jena. Eine ukrainische Delegation der Jenaer Partnerstadt Brovary ist derzeit zu Gast. Was benötigt wird und wie die Lage vor Ort ist berichteten die Gäste.

Derzeit baue man nicht nur „unzählige Schutzbunker“ in der Stadt, sondern auch einen Kindergarten und eine Schule für die etwa 4000 geflüchteten Kinder, die in der ukrainischen Stadt Brovary untergekommen sind, sagt Larysa Vynogradova, die stellvertretende Bürgermeisterin von Brovary. Sie ist gemeinsam mit weiteren Delegierten am vergangenen Montag in Jena eingetroffen und wurde von Thérèse Tabbone vom Internationalen Team Kommunikation der Stadt Jena empfangen.

Im Herbst 2022 hatte der Jenaer Stadtrat eine Solidaritätspartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Brovary beschlossen. Die weitere Ausgestaltung dieser Partnerschaft und das gemeinsame Kennenlernen stehen im Mittelpunkt des aktuellen Treffens in Jena. Im Anschluss an den Besuch fährt die Delegation am Samstag weiter zur Partnerstadt Erlangen.

15.400 Geflüchtete leben in Brovary

Bei der Bürgerstiftung sprach die vierköpfige Delegation aus der ukrainischen Partnerstadt Brovary unter anderem über eine mögliche Ferienfreizeit in Jena. Zu der ukrainischen Delegation gehörten die stellvertretende Bürgermeisterin Larysa Vynogradova (Mitte), der 2. stellv. Bürgermeister, Oleksandr Reznik, die 3. stellvertretende Bürgermeisterin Olena Krasnyk, Stadtrat Ievgenii Siryk und die Referentin für Internationale Beziehungen Olena Korovina. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

In der 100.000-Einwohner großen Stadt Brovary leben derzeit 15.400 geflüchtete Ukrainer in einem Containerdorf. „Eine Stadt in der Stadt“, nennt es die Dolmetscherin Olena Nosovska, die den Besuch der ukrainischen Delegation bei der Bürgerstiftung am Dienstag begleitete.

Die temporären Unterkünfte für die Geflüchteten, die vor allem aus den Regionen Lugansk und Donezk kommen, konnten mit Hilfe der finanziellen Unterstützung aus Deutschland errichtet werden. Dafür sei man dankbar, so die stellvertretende Bürgermeisterin Larysa Vynogradova.

Generatoren zur Stromversorgung werden gebraucht

Vor allem Generatoren zur Stromversorgung seien in Brovary notwendig gewesen. Zum Jahreswechsel 2022/23 startete ein Hilfstransport aus Jena unter anderem mit den dringend gebrauchten Dieselgeneratoren, aber auch Kerzen, Spielzeug und Laptops wurden in die Ukraine geschickt. Jena sowie die Partnerstadt Erlangen wollen gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) die Versorgung der Kriegsflüchtlinge und der Einwohner in Brovary weiter unterstützen.

Material für die neue Schule ist nötig

Momentan werde vor allem Material für eine neue Schule benötigt: Tische, Tafeln und anderes Inventar fehle, sagt Larysa Vynogradova. Die Schule sei aufgrund der vielen geflüchteten Kinder notwendig geworden, die in Brovery untergebracht worden sind. Unter der neuen Schule befinde sich ein Bunker, der 900 Menschen Platz biete.

Im Mai habe es an 22 von 31 Tagen Alarm gegeben und der Klang von Raketen sei zu hören gewesen, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin. Das ukrainische Abwehrsystem funktioniere jedoch gut, versichert der ukrainische Stadtrat Ievgenii Siryk, der der Delegation angehört. Das Leben in der Stadt gehe weiter. Die Kindergärten seien geöffnet, die Menschen würden zur Arbeit gehen, die Versorgung in Brovary funktioniere.

Ferienerholung für ukrainische Kinder in Jena

Larysa Vynogradova äußerte bei der Bürgerstiftung den Wunsch, dass Kinder aus der Ukraine in den Sommerferien nach Deutschland kommen können. Es gebe bereits ein solches „Erholungsprogramm“ mit Frankreich. 40 ukrainische Kinder werden im August nach Frankreich in die Ferien fahren, um sich von der Situation in der Heimat abzulenken und neue Kraft zu tanken. Hier könne man sich eine Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung vorstellen.

Die Delegation besucht unter anderem noch die Jenaer Kindersprachbrücke, das UmsonstHaus, die Stadtwerke, den Kommunalservice Jena, den Nahverkehr sowie eine Gemeinschaftsunterkunft. Am Mittwochabend wird die Delegation zu Beginn der Stadtratssitzung im Historischen Rathaus offiziell begrüßt.