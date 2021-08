Wurst mit Blick auf den Schirm

Gutes Essen? Gut sein muss es von der mikrobiologischen Unbedenklichkeit und von der Qualität, aber auch von den Umständen her. Nehmt euch also Zeit. Und nehmt bloß nicht die Zeit dabei, ohne nun für jede Kartoffel den Weg von Saat bis Mund nachempfinden und jeden Bissen 32 Mal kauen zu müssen. Besonders gut – ein Beispiel – kriegt dies offenkundig das Team des Kommunalen Immobilieneigenbetriebes KIJ hin. Vom Stammsitz an der Ecke Paradiesstraße, Süd-Löbdergraben aus haben die KIJ-Leute in der Mittagspause ein Buffet für Bio-Essen und ein arabisches Schnell-Restaurant in 30 Meter Luftlinie fast vor der Nase. Wenn man die KIJ-Damen und -Herren treffen will: Bitte mal mittags in einer der beiden Restaurationen nachschauen. Dort sitzen einige von ihnen regelmäßig bei Tische. Nur sollte man sie vielleicht nicht mit KIJ-dienstlichen Dingen begaben; sie haben doch eigens die Alternative der heißen Wurst mit Curry und Blick auf den Computer überwunden. Allerdings traf der Autor dieser Zeilen neulich den KIJ-Chef am Stehtisch vor einem Supermarkt bei schneller Currywurst. Und ein ebenfalls höher gestellter Herr der Stadtverwaltung rühmte sich jüngst selbstironisch im Telefon-Kurzinterview: Ihm sei es gerade gelungen, das Gespräch mit dem Verzehr einer Portion Gulasch zu verbinden. Arme Chefs.