Wutausbruch: Kasten gegen Scheibe geworfen - Moped-Fahrerin verletzt - Baumaschinen für tausende Euro gestohlen

Hermsdorf / Bürgel / Altendorf. Die Meldungen der Polizei für das Saale-Holzland.

Wutausbruch: Kasten gegen Scheibe geworfen

Ein 55-Jähriger ließ am Mittwochabend seinen Unmut an einer Scheibe eines Einkaufsmarktes in Hermsdorf aus. Der Mann betrat den Kassenbereich, um die Ware zu zahlen. Die Kassiererin forderte den Mann daraufhin auf, eine Flasche des Kastens auf das Verkaufsband zu legen. Der Mann Griff nach dem Kasten und warf diesen gegen die Trennscheibe des Kassenbereiches. Die Plexiglasscheibe ging daraufhin zu Bruch. Die Kassiererin blieb bei dem Vorfall zum Glück unverletzt.

Baumaschinen und Werkzeuge für tausende Euro gestohlen

Unbekannte haben sich unrechtmäßig Zutritt zu einer Baustelle in Bürgel verschafft. Der oder die Täter sind in das Gebäude eingedrungen und entwendeten Werkzeuge sowie Baumaschinen in vierstelliger Höhe.

Moped-Fahrerin verletzt

Mittwochnachmittag musste ein VW-Fahrer sein Fahrzeug in Altendorf stoppen. Dies bemerkte eine Simson-Fahrerin zu spät und fuhr auf den VW auf. Die Moped-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur Kontrolle ins Klinikum verbracht.

