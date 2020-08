Jena. Über das Wochenende wurden die Kontaktpersonen der drei neuen Corona-Fälle in Jena ermittelt.

Zahl der aktiven Corona-Fälle in Jena liegt jetzt bei zehn

Wie am Montag erst von der Stadtverwaltung Jena gemeldet, wurden dem Fachdienst Gesundheit bereits am Freitagabend drei neue Corona-Fälle angezeigt. Bei einer Person handelt es sich nach Angaben der Stadt um eine junge Reiserückkehrerin. Sie habe sich bereits in Quarantäne befunden, da weitere Menschen ihrer Reisegruppe auf das Virus positiv getestet worden seien.

Die beiden weiteren Personen seien bereits vorletztes Wochenende gemeinsam aus Berlin zurückgekehrt und hätten innerhalb der vergangenen Woche eine milde Symptomatik gezeigt. Sie befinden sich nun beide in Quarantäne. „Die Ermittlungen zu den vielfältigen Kontaktpersonen zogen sich über das gesamte Wochenende hin. Deshalb gibt es erst heute die detaillierten Meldungen“, sagt Rathaussprecher Kristian Philler am Montag.

Die Zahlen für Jena sehen demnach wie folgt aus (Stand Montag, 12.30 Uhr):



Anzahl aktiver Fälle: 10

davon stationär: 0

schwere Verläufe: 0

Infizierte insgesamt seit 14. März: 174

Gestorbene insgesamt: 3

Genesene insgesamt: 161