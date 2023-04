Polizeieinsatz in Lobeda-West nach der Sprengung eines Geldautomaten. Die Polizei ermittelte im Umfeld des Einkaufszentrums in der Karl-Marx-Allee.

Zahl der Straftaten steigt in Jena wieder an

Jena. Polizeichefin Sandra Pflug-Hellwig: Vor-Corona-Niveau nicht erreicht. Homeoffice sorgt für weniger Einbrüche.

Auch wenn im vergangenen Jahr mehr Straftaten als 2021 registriert wurden: Die Statistik sei immer noch durch Corona verzerrt, sagt die Leiterin der Landespolizeiinspektion, Sandra Pflug-Hellwig. So stieg die Zahl der Delikte um 180 Fälle auf 6800 im vergangenen Jahr. „2019 waren es etwa 1000 Fälle mehr“, sagt Pflug-Hellwig.

Gelegenheit macht Diebe: Wenn aber als Folge der Pandemie es weniger Gelegenheiten gab, bildet die Statistik die Realität nur unzureichend ab. So sank die Zahl der Wohnungseinbrüche, die in der Statistik unter „Diebstähle unter erschwerenden Umständen“ subsumiert werden, deutlich. Das hat etwas mit der Arbeit im Homeoffice zu tun. Dass die Fallzahlen dennoch stiegen, sei ein bundesweiter Trend.

Diebstähle auf Platz 1

Zwar sank die Aufklärungsquote in Jena um 1,5 Prozentpunkte auf 58, 9 Prozent. Sandra Pflug-Hellwig ist mit dem Wert dennoch zufrieden. Eine Aufklärungsquote von 70 Prozent, wie sie im Saale-Holzland erreicht wurde, sei in einer Stadt wie Jena nicht zu erzielen. Im gesamten Bereich der Landespolizeiinspektion – dazu gehören der Inspektionsdienst Jena sowie die Polizeiinspektionen Weimar, Apolda und Saale-Holzland und die Kriminalpolizeiinspektion Jena – lag die Quote bei 63,4 Prozent und damit etwas über dem Landesdurchschnitt.

Sandra Pflug-Hellwig ist seit November 2021 Leiterin der Landespolizeiinspektion Jena. Sie leitete vorher kommissarisch die Landespolizeiinspektion in Gera. Ihr Vorgänger Lutz Schnelle wechselte nach Saalfeld. Foto: Thorsten Büker

Diebstähle: Mit 1825 Fällen sind es vor allem Diebstähle, die die Polizei beschäftigen. Dabei stiegen die einfachen Diebstähle im Vergleich zum Vorjahr um 306 auf 1258, während die besonders schweren Diebstähle um 179 auf 567 Fälle zurückgingen.

Vermögens- und Fälschungsdelikte: Sie rangieren mit 1118 Fällen auf Platz 2 der Statistik. Das sind 32 Fälle mehr als im Vorjahr. Immer wieder besorgniserregend seien jene Taten, bei denen meist ältere Menschen um ihr Vermögen gebracht werden, Enkeltrick, Schockanrufe, WhatsApp-Betrug und anderes mehr. Ältere Menschen sollten sehr wachsam sein und sich bei Verwandten vergewissern, ob die angebliche Notsituation wirklich bestehe. Die Polizeidirektorin kündigte an, in diesem Jahr verstärkt auf Prävention zu setzen.

Rohheitsdelikte, Straften gegen die persönliche Freiheit: Um 126 Fälle stieg deren Zahl im Vergleich zum Vorjahr an. Raub, Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung zählen zu den Rohheitsdelikten. Dass deren Zahl deutlich zunahm, ist auch wieder ein Zeichen für die Rückkehr der Normalität nach Corona. Kneipenabende, Feiern, der Konsum von Alkohol und mehr – vieles wurde 2022 nachgeholt.

Insgesamt hat die Polizei 2630 Tatverdächtige (+113) ermittelt. Darunter waren 110 Kinder und 233 Heranwachsende. Sandra Pflug-Hellwig sagte, dass diese Zahlen konstant seien. Leicht zugenommen habe der prozentuale Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen: Er stieg um 30 Personen auf 584. Darunter fallen aber auch Delikte in Zusammenhang mit dem Asylgesetz beziehungsweise Aufenthaltsgesetz.

Spektakuläre Fälle

Spektakulär waren im vergangenen Jahr drei Fälle: Die Sprengung eines Geldautomaten in Jena-Lobeda im November. Dabei schoss die Polizei auch auf Flüchtende. Festgenommen wurde ein Tatverdächtiger aus den Niederlanden. Mutmaßlich ausländische Banden sind verantwortlich für die Angriffsserie auf Bankautomaten. Sieben sind 2022 in Thüringen gesprengt worden. 23 sind es seit 2020 insgesamt (inklusive dreier Sprengungen 2023).

Nachdem seit 2019 über 100 Hakenkreuze an das Universitätsklinikum in Jena geschmiert wurden, konnte die Polizei im August den Täter festnehmen: Es handelte sich dabei um einen 51-jährigen Mann aus dem Saale-Holzland-Kreis. Zu den Erfolgen zählt die Polizei auch die im Juli erfolgte Festnahme des mutmaßlichen Tierrippers. In den vergangenen drei Jahren kam es im Raum Jena wiederholt zu Angriffen auf Nutztiere, vorwiegend Pferde, Rinder und Schafe. Hier ermittelte die Soko Nadel. Der Mann muss sich wegen seiner mutmaßlichen Taten aktuell vor dem Schöffengericht in Jena verantworten.