Zauberhafte Geschwister im Tierschutzverein Jena suchen Zuhause

Zwei „zauberhafte Geschwister“ sind derzeit beim Jenaer Tierschutzverein untergebracht und hoffen auf ein neues gemeinsames Heim: Ingo und Uschi sind ein Jahr alt, kastriert und gechipt, teilt der Tierschutzverein mit. Die verspielten und verschmusten Samtpfoten seien in einem abgelegenen Garten zur Welt gekommen und würden sich ein Zuhause mit Freigang wünschen – am besten in einer Gegend mit wenig Straßenverkehr, denn den seien sie nicht gewohnt. red

Bei Interesse an dem hübschen Geschwisterpaar kann man sich melden unter Telefon: 0176/52 000 504 oder per Mail unter juliane_lukas@yahoo.de