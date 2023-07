Zeche geprellt – Betrunken und ohne Führerschein mit Auto unterwegs – Briefkästen gesprengt

Jena/Sulza/Kahla. Weitere Meldungen der Polizei für Jena und Umgebung:

Kostenfrei mit dem Taxi fahren, das wollte am Sonntag ein 30-Jähriger in Jena. Laut Polizei rief sich der Mann am Nonnenplan ein Taxi und ließ sich zu einem Hotel in der Stauffenbergstraße bringen. Dort angekommen stieg der Mann aus und flüchtete er sich rasch ins Hotel und dort in sein Zimmer, ohne jedoch das fällige Entgelt für die Taxifahrt von knapp 40 Euro zu begleichen.

Nach zunächst erfolglosen Versuchen über den Hotelmitarbeiter an den Gast heranzukommen, gelang dies schließlich der Polizei. Durch die Staatsanwaltschaft wurde von dem Zechpreller eine Sicherheitsleistung erhoben.

Briefkästen gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Lobeda mehrere Briefkästen gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, depnierten sie auf ihrem Weg über die Emil-Wölk-Straße in insgesamt vier Briefkästen pyrotechnische Erzeugnisse und entzündeten diese.

Das Ergebnis sind nunmehr vier beschädigte Briefkästen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Wegen Parkvorgang beleidigt

Ein verbaler Disput schaukelte sich am Sonntagnachmittag in Kahla hoch. Nach Polizeiangaben wollte ein 70-Jähriger in der Franz-Lehmann-Straße mit seinem Pkw in seine Garage fahren. Da jedoch ein 20-Jähriger mit seinem Auto vor der Einfahrt stand, kam es zum Streit. Dabei äußerte der 70-Jährige beleidigende Worte, was die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zur Folge hatte.

Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Am Sonntagabend kontrollierten Polizisten in der Ortslage Sulza einen 42-jährigen VW-Fahrer. Laut Polizei stellte sich heraus, dass der Mann mit über 1,4 Promille absolut fahruntauglich war. Zudem hat er auch eine unanfechtbare Entziehung der Fahrerlaubnis. Neben der fälligen Blutentnahme wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und gleich mehrere Anzeigen gefertigt.

